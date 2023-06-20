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Airbus отримав найбільше в історії авіації замовлення на літаки
22:45 19.06.2023 |
Європейський авіавиробник Airbus отримав найбільше в історії авіації замовлення індійська авіакомпанія IndiGo купує 500 літаків Airbus A320.
Як пише Bloomberg, IndiGo прийме поставку літаків між 2030 і 2035 роками, найімовірніше, змішавши свій парк між меншими A320neo та більшими типами A321neo.
Ця масштабна угода перевищує купівлю Air India лише кілька місяців тому 470 літаків у Airbus і Boeing і збільшує кількість замовлень IndiGo майже до 1000 літаків.
Індійські перевізники накопичують літаки, щоб обслуговувати зростаючі обсяги авіаційного ринку, який розвивається найшвидше у світі.
Менш ніж за два десятиліття IndiGo пройшов шлях від стартапу до домінуючого оператора країни з часткою ринку, що перевищує 60%.
Розширення флоту також сприяє прагненню Індії стати сполучним центром. Уряд заохочує авіакомпанії експлуатувати більше далекомагістральних літаків, водночас витрачаючи $12 млрд на будівництво аеропорту.
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