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АНАЛІТИКА

Airbus отримав найбільше в історії авіації замовлення на літаки

 

Європейський авіавиробник Airbus отримав найбільше в історії авіації замовлення індійська авіакомпанія IndiGo купує 500 літаків Airbus A320.

Як пише Bloomberg, IndiGo прийме поставку літаків між 2030 і 2035 роками, найімовірніше, змішавши свій парк між меншими A320neo та більшими типами A321neo.

Ця масштабна угода перевищує купівлю Air India лише кілька місяців тому 470 літаків у Airbus і Boeing і збільшує кількість замовлень IndiGo майже до 1000 літаків.

Індійські перевізники накопичують літаки, щоб обслуговувати зростаючі обсяги авіаційного ринку, який розвивається найшвидше  у світі.

Менш ніж за два десятиліття IndiGo пройшов шлях від стартапу до домінуючого оператора країни з часткою ринку, що перевищує 60%.

Розширення флоту також сприяє прагненню Індії стати сполучним центром. Уряд заохочує авіакомпанії експлуатувати більше далекомагістральних літаків, водночас витрачаючи $12 млрд на будівництво аеропорту.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Індія
 

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