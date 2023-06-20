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АНАЛІТИКА

У Польщі заборонили роботу на держслужбі експрацівникам радянських силових структур

 

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону, яка забороняє працевлаштування функціонерів і співробітників органів безпеки радянської Польської Народної Республіки на державній службі та в державних установах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN.

Польський Сейм ухвалив поправки до закону про державну службу та деяких інших актів, підготовлені урядом на прохання Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, у квітні, подолавши вето Сейму у травні.

Канцелярія президента Польщі в понеділок повідомила, що Дуда підписав закон 14 червня.

Поправка запроваджує заборону на прийняття на державну службу та роботу в державних установах людей, які в період з 22 липня 1944 року по 31 липня 1990 року працювали в органах державної безпеки або були співробітниками цих органів.

Ті експрацівники радянських силових структур, які досі перебувають на держслужбі або збрехали під час працевлаштування, будуть автоматично звільнені.

Також будуть звільнені держслужбовці, народжені до 1 серпня 1972 року, які не подадуть декларацію про попередні місця роботи протягом 30 днів з моменту набуття чинності поправки.

Як пише TVN, усього роботу можуть втратити до 40 тисяч держслужбовців у Польщі.
Ключові теги: Польща
 

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