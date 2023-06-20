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Сі Цзіньпін - Блінкену: Сподіваюся, ви зробите позитивний внесок у стабілізацію відносин між Китаєм і США
15:50 19.06.2023 |
Глава КНР Сі Цзіньпін у понеділок на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном висловив сподівання на те, що візит Блінкена сприятиме покращенню двосторонніх відносин, передає Bloomberg у понеділок із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю.
Сі Цзіньпін сказав держсекретареві Ентоні Блінкену, що "дуже добре", що обидві сторони домоглися прогресу в зміцненні зв'язків між двома найбільшими економіками світу під час його поїздки до Китаю.
"Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане держсекретар, ви зробите позитивніший внесок у стабілізацію відносин між Китаєм і США", - наводить агентство слова лідера КНР. "Дві сторони також домоглися прогресу і досягли домовленостей з деяких конкретних питань. Це дуже добре", - сказав він у відеокліпі зустрічі, який оприлюднив державний мовник Центрального телебачення Китаю.
Як зазначає Bloomberg, зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном закладає основу для особистих перемовин Сі Цзіньпіна та Байдена наприкінці цього року, а позитивний тон, що склався в результаті візиту, підвищить очікування на стабілізацію двосторонніх відносин.
Засновник Центру Китаю і глобалізації Генрі Ван Хуйяо, сказав, що візит Блінкена послужить каталізатором для розширення двосторонніх відносин між двома країнами.
Водночас китайське видання South China Morning Post зазначає, що "мірилом успіху довгоочікуваного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю є не те, чи приведе він до проривних угод, а те, чи відновить він деяку передбачуваність у відносинах".
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