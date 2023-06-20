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У Держдепі підтвердили зустріч Блінкена із Сі Цзіньпіном
12:04 19.06.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з головою Китаю Сі Цзіньпіном у понеділок, 19 червня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP із посиланням на Державний департамент.
Інформація про зустріч Блінкена і Сі Цзіньпіна раніше з'являлася у ЗМІ, але офіційно її підтвердили за годину до початку переговорів, які вважаються ключовими для успіху візиту американського топпосадовця.
Як зазначає агентство, відмова глави Китаю від зустрічі стала б серйозною перешкодою для відновлення та підтримки зв'язку на вищому рівні.
Зустріч із Сі відбудеться в останній день візиту Блінкена до Китаю.
Нагадаємо, Блінкен прибув з візитом до Китаю у неділю, 18 червня. Держсекретар провів з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у Держдепі назвали "змістовними і конструктивними".
Держсекретар запросив свого візаві до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.
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