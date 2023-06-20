У ЄС фіксують значне збільшення потоку мігрантів з Африки

Кількість суден, які незаконно переправляють до Європи мігрантів небезпечним морським маршрутом через Середземне море, зокрема зі східної Лівії, в 2023 році збільшилася майже на 600 відсотків, заявила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв'ю виданню Politico, опублікованому у неділю, 18 червня.

"Їх не відправили до ЄС, їх відправили на смерть", - сказала вона з огляду на масштабну катастрофу риболовецького судна з мігрантами, яка сталася 14 червня поблизу Греції і у якій загинули або зникли безвісти сотні людей.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) назвала цю катастрофу "однією з найбільших трагедій у Середземному морі". Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex раніше повідомило, що його літаки помітили судно з мігрантами напередодні катастрофи, 13 червня, про що було попереджено відповідні державні органи Греції та Італії. Тіла 79 потонулих мігрантів на даний момент було знайдено, утім, решта людей, що перебували на судні - за різними оцінками, від 500 до 700 мігрантів - вважаються зниклими безвісти і надії на їхній порятунок практично немає.

ЄК прагне припинити контрабандне перевезення людей

"Пошук і порятунок, безумовно, надзвичайно важливі", - сказала Йоханссон. Водночас вона наголосила, що Єврокомісія працює над тим, щоб припинити контрабандне перевезення людей цим маршрутом. Наразі, за її словами, немає підстав вважати, що Рим чи Афіни несуть будь-яку відповідальність за трагедію. "Я не бачу жодних ознак того, що країни-члени ЄС зробили недостатньо", - впевнена вона.

За словами Йоханссон, цим маршрутом користуються багато шукачів притулку з Пакистану та Єгипту - країн, з якими ЄС працює над пошуком легальних шляхів для трудової міграції. Вона пояснила, що контрабандисти знайшли новий спосіб діяти, доставляючи мігрантів до Бенгазі, найбільшого міста на сході Лівії, а потім саджаючи їх на переповнені рибальські човни. "Я думаю, що ми повинні вивчити можливість звернутися такоє до авіакомпаній і подивитися, що можна зробити разом з ними", - сказала вона.

За словами Йоханссон, головне - не допустити, щоб інші мігранти скористалися цим маршрутом, і відкрити для них інші легальні шляхи, якими можна потрапити до ЄС.

За даними МОМ, з 2014 року понад 27 тисяч мігрантів зникли безвісти в Середземному морі при спробах дістатися берегів Європи. За попередніми підрахунками Frontex, за перші п'ять місяців 2023 року кількість виявлених випадків незаконного перетину кордону на зовнішніх кордонах ЄС сягнула 102 тисяч, що на 12 відсотків більше, ніж за відповідний період рік тому. При цьому центральне Середземномор'я залишається основним міграційним маршрутом до ЄС. За перші п'ять місяців цього року кількість виявлених мігрантів зросла більш ніж удвічі (160 відсотків) порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Це - найвищий показник, зафіксований з 2017 року.

Натомість у британському уряді у неділю повідомили про зниження потоку нелегальної міграції у 2023 році. Так, кількість людей, які прибули до країни на малих суднах, з початку року перевищила 10 тисяч. Це - більш ніж на тисячу людей менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли станом на 17 червня було зафіксовано понад 11300 перетинів кордону, пише AFP.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак неодноразово обіцяв "зупинити човни" і зробив це питання одним із своїх головних пріоритетів.