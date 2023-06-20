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НАТО відкрив центр безпеки морської інфраструктури
11:29 19.06.2023 |
Північноатлантичний Альянс у п'ятницю відкрив новий центр із захисту підводних трубопроводів і кабелів на тлі побоювань, що Росія може шпигувати за критичною підводною інфраструктурою західних країн.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.
Новий центр і члени Альянсу зосередяться на зонах підвищеного ризику - наприклад трубопроводах на мілководді, до яких можуть легко дістатись водолази-диверсанти, а також протидії шпигунській діяльності щодо них.
Генерал-лейтенант НАТО Ганс-Вернер Вірманн розповів журналістам, що російські судна "активно відстежують нашу критично важливу підводну інфраструктуру".
"Існує підвищене занепокоєння, що Росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу", - підкреслив він.
За словами Вірманна, для підтримки роботи нового центру члени Альянсу вирішили організувати мережу критичної важливої підводної інфраструктури, яка об'єднає НАТО, членів Альянсу і представників приватного сектору.
"Це допоможе поліпшити обмін інформацією про нові ризики і загрози", - додав генерал-лейтенант.
Про підводну безпеку європейські держави активно заговорили після диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі у вересні 2022 року. Розслідування груп фахівців зі Швеції, Данії та Німеччини, які намагаються встановити, хто стоїть за вибухами в Балтійському морі, все ще триває.
Нагадаємо, раніше розвідка Північноатлантичного Альянсу вказала на підвищений ризик того, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.
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