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АНАЛІТИКА

Албанія легалізує канабіс

 

Рада міністрів Албанії в п'ятницю підтримала законопроєкт, який потенційно легалізує використання канабісу в медичних і промислових цілях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Міністерка охорони здоров'я Албанії Огерта Манастирліу заявила, що незабаром буде створене агентство, яке контролюватиме процес легалізації канабісу в країні.

"Метою цього законопроєкту є регулювання та гарантування процесу контролю та нагляду за вирощуванням, виробництвом, переробкою та експортом канабісу, його побічних продуктів та кінцевої продукції", - заявила Манастирліу в п'ятницю.

Рішення про легалізацію канабісу в Албанії ухвалили після ініційованого прем'єр-міністром Еді Рамою "Національого опитування", розкритикованого за те, що воно не є незалежним. Згідно з результатами, 61% албанців підтримують такий крок.

Албанія має тривалу історію незаконного вирощування й торгівлі канабісом після падіння комуністичного режиму. Село Лазарат на півдні країни тривалий час вважалось неформальною "європейською столицею вирощування конопель".

Вирощування канабісу досі залишається гострою проблемою в Албанії, а чинний уряд Еді Рами звинувачують у співпраці з наркоторговцями.

Нагадаємо, що легалізацію канабісу албанський уряд запропонував минулого літа.
Ключові теги: Албанія
 

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