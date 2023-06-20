Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 04:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Албанія легалізує канабіс
16:35 19.06.2023 |
Рада міністрів Албанії в п'ятницю підтримала законопроєкт, який потенційно легалізує використання канабісу в медичних і промислових цілях.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.
Міністерка охорони здоров'я Албанії Огерта Манастирліу заявила, що незабаром буде створене агентство, яке контролюватиме процес легалізації канабісу в країні.
"Метою цього законопроєкту є регулювання та гарантування процесу контролю та нагляду за вирощуванням, виробництвом, переробкою та експортом канабісу, його побічних продуктів та кінцевої продукції", - заявила Манастирліу в п'ятницю.
Рішення про легалізацію канабісу в Албанії ухвалили після ініційованого прем'єр-міністром Еді Рамою "Національого опитування", розкритикованого за те, що воно не є незалежним. Згідно з результатами, 61% албанців підтримують такий крок.
Албанія має тривалу історію незаконного вирощування й торгівлі канабісом після падіння комуністичного режиму. Село Лазарат на півдні країни тривалий час вважалось неформальною "європейською столицею вирощування конопель".
Вирощування канабісу досі залишається гострою проблемою в Албанії, а чинний уряд Еді Рами звинувачують у співпраці з наркоторговцями.
Нагадаємо, що легалізацію канабісу албанський уряд запропонував минулого літа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
|На комісії в «Дія» заробляють власники онлайн казино
|Байден: США не полегшуватимуть процес вступу України до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Посли G7 пообіцяли посилити боротьбу з ракетною програмою Росії
|Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
|У Молдові заборонили проросійську партію «Шор»
|Airbus отримав найбільше в історії авіації замовлення на літаки
Бізнес
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra
|Новий Lexus GX дебютував із 389-сильним V6 та комплектацією Overtrail
|ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
|Євросоюз фінансує участь Huawei у критичних технологічних проектах попри загрозу безпеці та заборони в ряді країн ЄС – Financial Times
|Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер
|Європарламент схвалив план регулювання штучного інтелекту