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АНАЛІТИКА

Британія надасть Україні більше 20 млн доларів на посилення кіберзахисту

 

Великобританія виділить 16 млн фунтів стерлінгів (20,48 млн доларів) Україні на зміцнення кіберзахисту.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Це рішення було прийнято в той час, коли Україна розпочала черговий контрнаступ на Росію, на додаток до 6,35 млн фунтів стерлінгів (8,1 млн доларів) , обіцяних минулого року. Ще 9 млн фунтів стерлінгів (11,51 млн доларів) потенційно можуть надійти від міжнародних союзників", - пише видання.

Зазначається, що пакет допомоги зможе допомогти Україні захистити критично національну інфраструктуру від російських атак у той час, коли українські воїни продовжують витісняти ворога з тимчасово окупованих територій.

"Жахливі напади Росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на територію країни, але також включають огидні спроби атакувати кібер-інфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських до енергетичних, невинному українському населенню", - заявив Сунак.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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