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США і Китай розповіли про результати перемовин топ-дипломатів: погодили візит до Вашингтона
08:01 19.06.2023 |
США і Китай повідомили деталі розмови держсекретаря Ентоні Блінкена з китайським візаві Цінь Ганом, про Україну прямо не згадують.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як зазначають у комюніке, опублікованому речником Держдепу, розмова була "змістовною і конструктивною".
"Держсекретар наголосив на важливості дипломатії та збереження відкритих каналів комунікації щодо усього спектру питань, щоб зменшити ризик хибного сприйняття і розрахунків. Держсекретар підняв низку питань, що викликають стурбованість, та говорив також про можливість співпраці з Китаєм у спільних транснаціональних питаннях, де наші інтереси співпадають", - йдеться у комюніке.
Блінкен також зазначив, що США продовжать просувати своє бачення вільного й відкритого світу, та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок.
Держсекретар запросив свого візаві до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.
У комюніке Пекіна зазначають, що Цінь Ган висловив Блінкену жаль з приводу того, що відносини США і Китаю "на найгіршому рівні" за увесь час, оскільки це не вигідно обом сторонам і всьому світу. Він зазначив, що Китай прагне вибудовувати "стабільні, передбачувані та конструктивні" двосторонні відносини і сподівається, що Вашингтон зі свого боку продемонструє "об'єктивне і раціональне" розуміння Китаю і всі неоднозначні ситуації вирішуватимуть спокійно.
Китайський топ-дипломат нагадав позицію Пекіна щодо Тайваню і зауважив, що це "найважливіше питання у відносинах і найбільш явний ризик".
Підтверджують і домовленість запланувати візит до Вашингтона.
Про Україну в обох комюніке прямо не згадують.
Нагадаємо, Блінкен прибув з візитом до Китаю у неділю, 18 червня. Очікується, що під час свого перебування в Китаї до понеділка він зустрінеться з міністром закордонних справ Цинь Ганом, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та, можливо, главою КНР Сі Цзіньпіном.
Візит Блінкена, про який Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден домовилися минулого року під час зустрічі на саміті G20, спочатку був запланований на лютий 2023 року, але був відкладений після інциденту зі шпигунською кулею.
Сам Байден напередодні заявив, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у наближчі кілька місяців.
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