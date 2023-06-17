Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Туреччині знайдено нове велике родовище нафти

 

Нове родовище нафти виявлено на південному сході Туреччини у прикордонних з Іраком районах. Його потенціал може в п'ять разів перевищувати запаси родовища Габара в провінції Ширнак у тому ж регіоні, яке вважається найбільшим у країні.

Попередню розвідку родовища в районі гори Като, розташованої між провінціями Ширнак і Хаккярі, вже розпочато. За інформацією ЗМІ, якість виявленої нафти може бути порівнянна з арабською, тобто найдорожчою у світі і з мінімальними домішками.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган на початку травня повідомив про виявлення родовища нафти біля гірського хребта Габар із продуктивністю близько 100 тис. барелів на добу (б/д). Його потенціал оцінюється в 1 млрд барелів, а вартість запасів - близько $70 млрд.

Туреччина останніми роками активізувала розвідку газових і нафтових родовищ на своїй території, а також у Чорному морі й Східному Середземномор'ї.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8004  0,05 0,14 37,3442  0,04 0,12
EUR 40,0585  0,17 0,44 40,8881  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес