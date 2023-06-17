Фінансові новини
- |
- 17.06.23
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині знайдено нове велике родовище нафти
23:30 16.06.2023 |
Нове родовище нафти виявлено на південному сході Туреччини у прикордонних з Іраком районах. Його потенціал може в п'ять разів перевищувати запаси родовища Габара в провінції Ширнак у тому ж регіоні, яке вважається найбільшим у країні.
Попередню розвідку родовища в районі гори Като, розташованої між провінціями Ширнак і Хаккярі, вже розпочато. За інформацією ЗМІ, якість виявленої нафти може бути порівнянна з арабською, тобто найдорожчою у світі і з мінімальними домішками.
Президент Туреччини Тайіп Ердоган на початку травня повідомив про виявлення родовища нафти біля гірського хребта Габар із продуктивністю близько 100 тис. барелів на добу (б/д). Його потенціал оцінюється в 1 млрд барелів, а вартість запасів - близько $70 млрд.
Туреччина останніми роками активізувала розвідку газових і нафтових родовищ на своїй території, а також у Чорному морі й Східному Середземномор'ї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сейм Польщі підтримав вступ України в НАТО
|Столтенберг: Союзники обіцяють збільшити підтримку Україні на EURO500 млн
|Естонія використає російські активи для відбудови України
|В Україні з 23 червня запрацює реєстр зброї, – МВС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Розірвала зв'язки з РФ. Першу компанію виключили зі списку спонсорів війни
|У Конгресі США пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет ATACMS
|Сейм Польщі підтримав вступ України в НАТО
|У Туреччині знайдено нове велике родовище нафти
|Російська ядерна зброя у Білорусі: НАТО бачить «підготовку»
|Поки немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Блінкен
|Україна домовилася з Чехією та Словаччиною про можливість закуповувати та обслуговувати БМП
Бізнес
|Volvo представила найменший електромобіль бренду EX30
|В ООН обговорюють створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ
|YouTube знижує вимоги до монетизації контенту
|GPU в Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti в Geekbench 5 - відеокарта RTX 4090 на 150% потужніша
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT