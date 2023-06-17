У Туреччині знайдено нове велике родовище нафти

Нове родовище нафти виявлено на південному сході Туреччини у прикордонних з Іраком районах. Його потенціал може в п'ять разів перевищувати запаси родовища Габара в провінції Ширнак у тому ж регіоні, яке вважається найбільшим у країні.

Попередню розвідку родовища в районі гори Като, розташованої між провінціями Ширнак і Хаккярі, вже розпочато. За інформацією ЗМІ, якість виявленої нафти може бути порівнянна з арабською, тобто найдорожчою у світі і з мінімальними домішками.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган на початку травня повідомив про виявлення родовища нафти біля гірського хребта Габар із продуктивністю близько 100 тис. барелів на добу (б/д). Його потенціал оцінюється в 1 млрд барелів, а вартість запасів - близько $70 млрд.

Туреччина останніми роками активізувала розвідку газових і нафтових родовищ на своїй території, а також у Чорному морі й Східному Середземномор'ї.

