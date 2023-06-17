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Російська ядерна зброя у Білорусі: НАТО бачить «підготовку»
23:24 16.06.2023 |
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) серйозно сприймає повідомлення Росії про плани розміщення її тактичного ядерного арсеналу на території Білорусі, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі в п'ятницю, 16 червня. "Ми бачили певні приготування", - сказав він, відмовившись вдаватися в деталі розвідданих.
Північноатлантичний альянс уважно спостерігатиме за діями Росії, зазначив він. "Ми будемо пильні та вживатимемо необхідних заходів", - сказав Столтенберг, додавши, що ця тема обговорювалася 16 червня на засіданні Групи ядерного планування НАТО. Водночас він наголосив, що досі НАТО не бачила жодних змін у ядерній позиції Росії, "які б вимагали будь-яких змін" у власній ядерній позиції Альянсу.
"Це частина ядерної риторики, яку ми спостерігаємо вже певний час, - нагадав він. - Ми вже кілька років спостерігаємо, як Росія модернізує та розміщує ядерну зброю поблизу кордонів НАТО - на Крайній Півночі, а тепер уперше - у Білорусі".
Столтенберг пояснив, що НАТО вже багато років адаптується до цих реалій, підвищуючи готовність своїх військ, розширюючи присутність на східному фланзі, покращуючи спостереження: "Все це є відповіддю на систематичне нарощування російської військової сили".
Путін заявив, що перші ядерні заряди вже в Білорусі
Того ж дня президент РФ Володимир Путін заявив, що у Білорусь вже були доставлені перші ядерні заряди. Виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, він сказав, що Росія має намір завершити перенесення на територію сусідньої країни частини свого тактичного ядерного арсеналу до кінця 2023 року.
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