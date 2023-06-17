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АНАЛІТИКА

Поки немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Блінкен

 

Немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. У зв'язку з цим Сполучені Штати не бачать причин коригувати свою власну ядерну позицію.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Його коментарі прозвучали після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив у п'ятницю, що Росія "теоретично" може застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза її територіальній цілісності або існуванню, але в цьому немає необхідності.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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