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Поки немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, - Блінкен
23:24 16.06.2023 |
Немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. У зв'язку з цим Сполучені Штати не бачать причин коригувати свою власну ядерну позицію.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Його коментарі прозвучали після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив у п'ятницю, що Росія "теоретично" може застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза її територіальній цілісності або існуванню, але в цьому немає необхідності.
За матеріалами:
РБК-Україна
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