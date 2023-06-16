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АНАЛІТИКА

У Чехії схвалили посилення законодавства про конфлікт інтересів, що б'є по експрем'єру

 

У п'ятницю депутати нижньої палати чеського парламенту погодилися посилити законодавство про конфлікт інтересів, щоб заборонити політикам володіти ЗМІ, що стало прямим ударом по колишньому прем'єр-міністру-популісту Андрею Бабішу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У 200-місному парламенті депутати проголосували 85-79 голосами за внесення змін до чинного закону і заборону на володіння ЗМІ для членів парламенту, уряду і президента.

Опозиційний центристський рух ANO, який очолює Бабіш, рішуче протестував проти цього кроку і погрожував оскаржити його в Конституційному суді. Бабіш не був присутній на голосуванні, але пізніше заявив, що поки що не планує йти з політики.

Поправка все ще потребує схвалення верхньої палати парламенту, Сенату, де правляча коаліція має комфортну більшість, а потім затвердження президентом.

Бабіш, один з найбагатших людей країни, був зобов'язаний за законом передати право власності на свої підприємства двом трастовим фондам у лютому 2017 року. До них належать дві загальнонаціональні газети і популярна радіостанція, за які його називають "чеським Берлусконі".

68-річний Бабіш програв президентські вибори відставному генералу армії Петру Павелу на початку цього року. Його партія опинилася в опозиції після поразки на загальних виборах 2021 року.

Незважаючи на низку скандалів, Бабіш залишається популярним. Наступні парламентські вибори заплановані на 2025 рік.

Згідно з опитуванням, рух ANO здобув би 33,5% голосів на виборах до Палати представників Чехії, якби вони відбулись минулого місяця.
 

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