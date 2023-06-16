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У Фінляндії сформували правлячу коаліцію
17:19 16.06.2023 |
У Фінляндії після семи тижнів переговорів чотири партії погодили створення коаліційного уряду на чолі з прем'єр-міністром Петтері Орпо. Cклад нового кабінету, а також його програму оголосять в п'ятницю, 16 червня.
Перемовини про формування нової урядової коаліції тривали незвично довго. Тільки на початку 1950-х років був випадок, коли вони тривали довше - 79 днів, нагадує фінський суспільний мовник Yle.
Найбільш правий уряд з часів Другої світової
Новий уряд, за оцінками ЗМІ, стане "найбільш правим у Фінляндії після Другої світової війни". Крім консервативної Національної коаліційної партії, лідером якої є Орпо, до нього увійдуть правопопулістська партія "Справжні фіни", Шведська народна партія та християнські демократи.
Орпо змінить на посаді прем'єра Фінляндії представницю Соціал-демократичної партії Санну Марін, яка подала у відставку в квітні.
Марін користувалася популярністю у населення завдяки успішній боротьбі з пандемією коронавірусу та політиці, яку вона проводила після початку повномасштабної війни Росії проти України. Проте її партія зазнала поразки на останніх парламентських виборах.
Одним із головних завдань нового уряду, як очікується, стане скорочення державного боргу. Орпо вже запевнив, що підтримка України Фінляндією залишиться непохитною.
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