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У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць

У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць

 

Поліція Сінгапуру планує збільшити використання роботів-офіцерів. Після п'яти років випробувань роботизовані патрулі поступово розгорнуть по всьому місту.

Уперше пристрої використовували з метою безпеки на параді у 2018 році. Під час пандемії COVID поліція збільшила кількість робо-патрулів для пошуку порушників соціального дистанціювання.

З червня 2019 року Сінгапур використовує патрульних роботів в аеропорту Чангі для забезпечення дотримання правил дорожнього руху.

У квітні 2023 року Термінал 2 аеропорту обладнали ще двома роботами підвищеної прохідності. Вони обладнані камерами, що обертаються, мигалками, сиренами та висувними щоглами.

Поліція може напряму спілкуватися з громадськістю через динаміки роботів. Також правоохоронці мають можливість дивитися відеозапис у прямому ефірі, який зберігається протягом 30 днів.

Під час COVID робо-патрулі використовували заради безпеки співробітників поліції. Однак після скасування практично всіх обмежень влада вирішила залишити автономні пристрої на вулицях і місцях скупчення людей.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Сінгапур
 

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