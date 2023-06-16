Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лідер КНР заявив, що Китай не піде на конфронтації

 

Голова КНР Сі Цзіньпін вважає, що китайській нації притаманна виняткова миролюбність, і наголошує, що Китай не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

Про це він заявив на конференції з питань культурної спадщини та розвитку в Китайській історичній академії, повідомили Укрінформу в посольстві КНР в Україні.

У своїй промові Сі назвав п'ять визначних рис китайської цивілізації: спадковість, самобутність, єдність, інклюзивність та миролюбність. За його словами, прагнення до миру «закладено в генах китайського народу і втілює дух китайської нації».

«Виняткова миролюбність китайської цивілізації визначає те, що Китай продовжуватиме здійснювати обміни та взаємне пізнання з різними цивілізаціями, а не культурну гегемонію, що Китай не нав'язуватиме власні цінності та політичну систему іншим, а підтримуватиме співпрацю», - сказав Сі.

Китайський лідер додав, що його країна також не буде йти на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

«Щоб побудувати сучасну китайську цивілізацію,.. Китай має залишатися впевненим у своїй культурі та продовжувати йти власним шляхом,.. бути відданим відкритості та інклюзивності й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту», - зазначив Сі.

Як повідомляв Укрінформ, голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України та їхній намір відвідати Київ і Москву в пошуках політичного врегулювання «кризи».
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8004  0,05 0,14 37,3442  0,04 0,12
EUR 40,0585  0,17 0,44 40,8881  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес