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Лідер КНР заявив, що Китай не піде на конфронтації
15:41 16.06.2023 |
Голова КНР Сі Цзіньпін вважає, що китайській нації притаманна виняткова миролюбність, і наголошує, що Китай не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.
Про це він заявив на конференції з питань культурної спадщини та розвитку в Китайській історичній академії, повідомили Укрінформу в посольстві КНР в Україні.
У своїй промові Сі назвав п'ять визначних рис китайської цивілізації: спадковість, самобутність, єдність, інклюзивність та миролюбність. За його словами, прагнення до миру «закладено в генах китайського народу і втілює дух китайської нації».
«Виняткова миролюбність китайської цивілізації визначає те, що Китай продовжуватиме здійснювати обміни та взаємне пізнання з різними цивілізаціями, а не культурну гегемонію, що Китай не нав'язуватиме власні цінності та політичну систему іншим, а підтримуватиме співпрацю», - сказав Сі.
Китайський лідер додав, що його країна також не буде йти на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.
«Щоб побудувати сучасну китайську цивілізацію,.. Китай має залишатися впевненим у своїй культурі та продовжувати йти власним шляхом,.. бути відданим відкритості та інклюзивності й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту», - зазначив Сі.
Як повідомляв Укрінформ, голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України та їхній намір відвідати Київ і Москву в пошуках політичного врегулювання «кризи».
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