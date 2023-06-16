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АНАЛІТИКА

Найбільша інвестиція в історії Польщі: Intel збудує завод мікрочипів під Вроцлавом

 

Американська компанія Intel оголосила про інвестицію в $4,6 млрд у будівництво заводу з виробництва, збирання та тестування напівпровідників неподалік польського міста Вроцлав. Про це повідомляє агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав цей проєкт "найбільшою інвестицією у нове підприємство в історії Польщі".

Проєктування та планування об'єкта розпочнеться найближчим часом, а будівництво - після схвалення Європейською комісією. Очікується, що об'єкт буде введено в експлуатацію до 2027 року.

Intel, яка працює в країні вже 30 років і налічує 4000 працівників, заявила, що обрала Польщу через її інфраструктуру, наявність талантів і зазначила, що майданчик знаходиться недалеко від запланованого заводу в Німеччині та майданчика в Ірландії.

Загалом Intel інвестує близько $100 млрд у розширення потужностей із виробництва напівпровідників у всьому світі.

Компанія має намір розширюватися в Євросоюзі завдяки недавнім програмам європейських країн щодо державного субсидування виробництва мікрочипів. Таким чином країни ЄС хочуть здобути незалежність від імпорту напівпровідників з Азії та США.

На даному етапі Intel реалізує проєкт будівництва двох мегафабрик у Німеччині та веде переговори з урядом про збільшення держсубсидій у заводи з 6,8 млрд євро до 9,9 млрд євро.

Щодо проєкту у Вроцлаві, сторони не повідомляють, чи уряд Польщі субсидуватиме будівництво заводу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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