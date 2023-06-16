Hugo Boss всупереч обіцянкам продовжила працювати в Росії – Zeit

Німецька компанія-виробник модного одягу та супутніх товарів Hugo Boss всупереч обіцянкам продовжила працювати в Росії. За рік із початку повномасштабної війни вона поставила своїй дочірній компанії в РФ товарів на $71 млн, пише Zeit Online.

Після російського вторгнення в Україну компанія Hugo Boss заявила, що тимчасово припинила власний роздрібний та онлайн-бізнес у Росії на початку березня 2022 року через війну.

Хоча Hugo Boss стверджує, що всі його власні магазини в Росії закриті, вартість поставлених у РФ товарів зросла на 7,5% щодо періоду з березня 2021 року до лютого 2022 року.

Також Hugo Boss опинився в лідерах із заробітків преміальних брендів у Росії в 2022 році - дохід становив 6,27 млрд руб. ($75 млн).

Компанія тривалий час намагалася позбутися від нагадувань про минуле, які погано позначалися на іміджі. За часів нацистської Німеччини Hugo Boss займалася пошиттям уніформи для Вермахту, СС і Гітлер'югенду.

У 2000 році під тиском громадськості компанія вступила до фонду "Пам'ять, відповідальність, майбутнє", створеного великими німецькими фірмами для виплат компенсацій колишнім підневільним робітникам.

Основні виробничі потужності Hugo Boss розташовані в Туреччині. Парфумерія під маркою Hugo Boss випускається за ліцензією компанією Procter & Gamble, яка також продовжує працювати в Росії.