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АНАЛІТИКА

Інфляція в єврозоні в травні сповільнилася до 6,1% - мінімуму з лютого 2022 р.

 

Споживчі ціни в єврозоні в травні збільшилися на 6,1% у річному вираженні, згідно з остаточними даними статистичного управління Європейського Союзу.

Отже, інфляція сповільнилася порівняно з 7% у квітні і наразі перебуває на мінімальному рівні з лютого 2022 року.

Результат збігся і з попередньо оголошеним показником, і з середнім прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

Інфляція в єврозоні продовжує залишатися суттєво вищою за цільовий рівень Європейського центрального банку в 2%.

Зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) в єврозоні в травні сповільнилося до 5,3% порівняно з 5,6% місяцем раніше.

Енергоносії подешевшали на 1,8% після зростання вартості на 2,3% у квітні. Підвищення цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 12,5% із 13,5%, на промислові товари - до 5,8% із 6,2%, на послуги - до 5% із 5,2%.

Споживчі ціни в єврозоні в травні не змінилися щодо квітня, індекс Core CPI збільшився на 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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