Фінансові новини
- |
- 16.06.23
- |
- 12:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія з Китаєм у травні купили 80% російської нафти - МЕА
12:02 16.06.2023 |
Індія майже з нуля збільшила обсяги закупівель до близько 2 млн барелів на день (б/д), тоді як Китай збільшив закупівлі до 2,2 млн б/д, повідомляє The Hindu.
Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Індія й Китай, які є найбільшими споживачами нафти у світі, продовжують придбавати російську сиру нафту зі значними знижками, купуючи до 80% нафти, яку москва експортувала в травні.
«Сира нафта з рф зі значними знижками знайшла нових покупців, головним чином в Азії. Індія збільшила закупівлі практично з нуля до майже 2 млн б/д, тоді як Китай збільшив навантаження на 5 млн б/д, до 2,2 млн б/д», - ідеться в останньому звіті МЕА про ринок нафти, яке базується в Парижі.
Експорт морської сирої нафти російського походження становив у травні в середньому 3,87 млн б/д, що є найвищим показником з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
«У травні 2023 року на Індію з Китаєм припадало майже 80% російського експорту сирої нафти, - заявили в МЕА. - У свою чергу, на росію припадає 45% і 20% імпорту сирої нафти в Індію і Китай відповідно».
Коли колишні основні експортні ринки російської сирої нафти в Європі заборонили імпорт, а G7 запровадила обмеження на транспортування, більше 90% російської морської нафти зараз спрямовується в Азію, порівняно з довоєнним рівнем у 34%. Імпорт російської нафти в Індію був на 14% вищим, ніж у квітні, і став рекордним показником потоків російської нафти в країну.
Стимул купувати дешеву російську нафту підкріплюється високими знижками. Знижка на основний російський експортний сорт нафти Urals до Dated Brent становила в середньому $26 за барель у перші три тижні травня. Це порівняно з $3,70 за барель у січні 2022 року.
МЕА прогнозує, що ВВП Індії зросте на 4,8% 2023 року, на 6,3% 2024 року, а потім відновиться до ще сильніших 7% у 2025-28 роках. «Зростання буде підтримуватися сприятливою демографічною ситуацією й зростанням середнього класу, - йдеться в повідомленні. - Індія має намір випередити Китай за рівнем глобального зростання попиту на нафту в річному обчисленні 2027 року».
Індія як економіка, яка зростає найбільшими темпами, випередила Китай і 2023 року стала найбільш густонаселеною країною.
«Хоча темпи його розширення сповільнюються протягом десятиліть, зростання населення, ймовірно, не досягне піку до 2065 року, - заявило МЕА. - Під впливом таких тенденцій, як урбанізація, індустріалізація й поява більш заможного середнього класу, який зацікавлений у мобільності й туризмі, попит на нафту в Індії зросте більш ніж на 1 млн б/д між 2022 і 2028 роками».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Індія з Китаєм у травні купили 80% російської нафти - МЕА
|Естонія разом з Ісландією передадуть Україні польовий шпиталь, а ще один надійде від Іспанії
|Rheinmetall поставить Україні снаряди для установок Gepard замість Швейцарії
|Компанія Mondelez оголосила про скорочення діяльності в Росії
|Європарламент закликає Зеленського не підписувати закон про реформу містобудування
|Санкції проти нафти РФ у довгостроковій перспективі завдадуть їй ще більше шкоди, - США
Бізнес
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів