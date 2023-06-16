Індія з Китаєм у травні купили 80% російської нафти - МЕА

Індія майже з нуля збільшила обсяги закупівель до близько 2 млн барелів на день (б/д), тоді як Китай збільшив закупівлі до 2,2 млн б/д, повідомляє The Hindu.

Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Індія й Китай, які є найбільшими споживачами нафти у світі, продовжують придбавати російську сиру нафту зі значними знижками, купуючи до 80% нафти, яку москва експортувала в травні.

«Сира нафта з рф зі значними знижками знайшла нових покупців, головним чином в Азії. Індія збільшила закупівлі практично з нуля до майже 2 млн б/д, тоді як Китай збільшив навантаження на 5 млн б/д, до 2,2 млн б/д», - ідеться в останньому звіті МЕА про ринок нафти, яке базується в Парижі.

Експорт морської сирої нафти російського походження становив у травні в середньому 3,87 млн б/д, що є найвищим показником з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

«У травні 2023 року на Індію з Китаєм припадало майже 80% російського експорту сирої нафти, - заявили в МЕА. - У свою чергу, на росію припадає 45% і 20% імпорту сирої нафти в Індію і Китай відповідно».

Коли колишні основні експортні ринки російської сирої нафти в Європі заборонили імпорт, а G7 запровадила обмеження на транспортування, більше 90% російської морської нафти зараз спрямовується в Азію, порівняно з довоєнним рівнем у 34%. Імпорт російської нафти в Індію був на 14% вищим, ніж у квітні, і став рекордним показником потоків російської нафти в країну.

Стимул купувати дешеву російську нафту підкріплюється високими знижками. Знижка на основний російський експортний сорт нафти Urals до Dated Brent становила в середньому $26 за барель у перші три тижні травня. Це порівняно з $3,70 за барель у січні 2022 року.

МЕА прогнозує, що ВВП Індії зросте на 4,8% 2023 року, на 6,3% 2024 року, а потім відновиться до ще сильніших 7% у 2025-28 роках. «Зростання буде підтримуватися сприятливою демографічною ситуацією й зростанням середнього класу, - йдеться в повідомленні. - Індія має намір випередити Китай за рівнем глобального зростання попиту на нафту в річному обчисленні 2027 року».

Індія як економіка, яка зростає найбільшими темпами, випередила Китай і 2023 року стала найбільш густонаселеною країною.

«Хоча темпи його розширення сповільнюються протягом десятиліть, зростання населення, ймовірно, не досягне піку до 2065 року, - заявило МЕА. - Під впливом таких тенденцій, як урбанізація, індустріалізація й поява більш заможного середнього класу, який зацікавлений у мобільності й туризмі, попит на нафту в Індії зросте більш ніж на 1 млн б/д між 2022 і 2028 роками».