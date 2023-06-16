Голова центробанку Росії пояснила падіння курсу рубля низькими цінами на російську нафту

Основна причина падіння курсу російського рубля пов'язане зі станом торговельного балансу, на який впливає відновлення імпорту та зниження цін на основні російські експортні товари.

Про це заявила голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна в ході Петербургського форуму, повідомляє російська редакція Forbes.

"В умовах, коли ми ввели заходи щодо обмеження руху капіталу, курс у більшій мірі, ніж раніше, визначається станом торгового балансу. Зараз відбувається скорочення сальдо поточного рахунку - ціни на наші експортні товари знизилися, а імпорт активно відновлюється, навіть більш активно, чого ми очікували. В результаті звужується поточний рахунок, і це впливає на рух курсу", - пояснила Набіулліна.

За її словами, ослаблення курсу рубля позначиться на зростанні цін.

Як повідомлялося, курс долара до рубля на торгах 14 червня вперше з квітня минулого року перевищив 85 рублів, курс євро перевищив 91 рубль. Тренд на ослаблення рубля зберігається вже протягом місяця.

Як повідомлялося, за офіційними даними, середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals у травні 2023 року знизилася до $53,34 за барель після зростання у квітні до максимального рівня з початку року. Бюджет РФ розрахований, виходячи з середньої ціни російської нафти $70 за барель.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти з Фонду національного добробуту.

У червні Мінфін Росії у рамках бюджетного правила продасть іноземну валюту (юані) на суму 74,6 млрд рублів - це в 1,8 раза більше, ніж у травні.