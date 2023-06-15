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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю
23:20 15.06.2023 |
"Сьогодні завершилося приймання будівельних робіт зі встановлення електронного бар'єру на польсько-білоруському кордоні", - йдеться в повідомленні.
"Система працює на всій протяжності, тобто 206 км кордону", - додали там.
У польському відомстві також нагадали, що "вже рік на кордоні стоїть фізичний бар'єр, важливий елемент системи охорони кордонів".
Раніше Польща заявляла про плани завершити встановлення електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю до кінця 2022 року, однак ці плани не були реалізовані через затримки в постачанні тепловізійних камер.
Будівництво електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю було розпочато в червні минулого року. Повідомлялося, що на кордоні планували встановити 11 контейнерів, у які будуть інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізійними камерами, десятками кілометрів кабелів виявлення. Контролює роботу електронного бар'єру Центр нагляду в Білостоці.
У січні 2022 року Польща розпочала зведення загородження на кордоні з Білоруссю. Воно являє собою сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом. На початку жовтня Польща заявила про завершення будівництва загородження.
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