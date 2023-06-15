Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю

 
Будівництво загородження на польсько-білоруському кордоні завершено, повідомила в четвер пресслужба Прикордонної варти Польщі.

"Сьогодні завершилося приймання будівельних робіт зі встановлення електронного бар'єру на польсько-білоруському кордоні", - йдеться в повідомленні.

"Система працює на всій протяжності, тобто 206 км кордону", - додали там.

У польському відомстві також нагадали, що "вже рік на кордоні стоїть фізичний бар'єр, важливий елемент системи охорони кордонів".

Раніше Польща заявляла про плани завершити встановлення електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю до кінця 2022 року, однак ці плани не були реалізовані через затримки в постачанні тепловізійних камер.

Будівництво електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю було розпочато в червні минулого року. Повідомлялося, що на кордоні планували встановити 11 контейнерів, у які будуть інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізійними камерами, десятками кілометрів кабелів виявлення. Контролює роботу електронного бар'єру Центр нагляду в Білостоці.

У січні 2022 року Польща розпочала зведення загородження на кордоні з Білоруссю. Воно являє собою сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом. На початку жовтня Польща заявила про завершення будівництва загородження.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8518  0,01 0,02 37,3875  0,01 0,03
EUR 39,8839  0,05 0,14 40,6986  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес