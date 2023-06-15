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АНАЛІТИКА

ЄЦБ підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б. п.) за підсумками засідання в четвер.

Як ідеться в повідомленні ЄЦБ, базову відсоткову ставку за кредитами збільшено до 4%, ставку за депозитами - до 3,5%, ставку за маржинальними кредитами - до 4,25%. Рішення збіглося з прогнозами аналітиків та учасників ринку.

Інфляція в єврозоні сповільнюється, але ЄЦБ, як і раніше, очікує, що вона залишатиметься "надто високою надто довго", йдеться в повідомленні регулятора, оприлюдненому за підсумками засідання.

Індикатори базової інфляції залишаються високими, хоча вже видно сигнали ослаблення деяких із них, зазначають у ЄЦБ.

Експерти центробанку підвищили прогнози для темпів зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв на поточний і наступний роки відповідно до 5,1% з 4,6% і до 3% з 2,5%, зазначивши, що сильний ринок праці може сповільнити ослаблення інфляції.

Раніше ухвалені європейським ЦБ рішення поступово починають впливати на економіку: вартість запозичення суттєво збільшилася, а темпи зростання кредитування сповільнюються, йдеться в повідомленні регулятора.

"Посилення фінансових умов є ключовою причиною очікуваного сповільнення інфляції, оскільки цей фактор дедалі більше стримує попит в економіці", - зазначають у ЄЦБ.

"Майбутні рішення ради керівників забезпечать доведення ставок до рівнів, які дадуть змогу обмежити економічну активність достатньою мірою для своєчасного повернення інфляції до середньострокового цільового показника ЄЦБ у 2% та його збереження на цьому рівні", - йдеться у пресрелізі.

Подальші рішення Центробанку залежатимуть від статданих, що надходитимуть, і прогнозів інфляції.

ЄЦБ підтвердив у четвер, що припинить реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються в межах програми викупу активів (APP), у липні.

Водночас кошти від погашення бондів у межах іншої програми, PEPP, реінвестуватимуть щонайменше до кінця 2024 року.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для забезпечення повернення інфляції до цільових 2%, наголошується в пресрелізі.

Курс євро до долара піднявся до $1,0879 на підсумках засідання ЄЦБ. До публікації його результатів пара торгувалася на рівні $1,0834.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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