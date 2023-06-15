Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б. п.) за підсумками засідання в четвер.

Як ідеться в повідомленні ЄЦБ, базову відсоткову ставку за кредитами збільшено до 4%, ставку за депозитами - до 3,5%, ставку за маржинальними кредитами - до 4,25%. Рішення збіглося з прогнозами аналітиків та учасників ринку.

Інфляція в єврозоні сповільнюється, але ЄЦБ, як і раніше, очікує, що вона залишатиметься "надто високою надто довго", йдеться в повідомленні регулятора, оприлюдненому за підсумками засідання.

Індикатори базової інфляції залишаються високими, хоча вже видно сигнали ослаблення деяких із них, зазначають у ЄЦБ.

Експерти центробанку підвищили прогнози для темпів зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв на поточний і наступний роки відповідно до 5,1% з 4,6% і до 3% з 2,5%, зазначивши, що сильний ринок праці може сповільнити ослаблення інфляції.

Раніше ухвалені європейським ЦБ рішення поступово починають впливати на економіку: вартість запозичення суттєво збільшилася, а темпи зростання кредитування сповільнюються, йдеться в повідомленні регулятора.

"Посилення фінансових умов є ключовою причиною очікуваного сповільнення інфляції, оскільки цей фактор дедалі більше стримує попит в економіці", - зазначають у ЄЦБ.

"Майбутні рішення ради керівників забезпечать доведення ставок до рівнів, які дадуть змогу обмежити економічну активність достатньою мірою для своєчасного повернення інфляції до середньострокового цільового показника ЄЦБ у 2% та його збереження на цьому рівні", - йдеться у пресрелізі.

Подальші рішення Центробанку залежатимуть від статданих, що надходитимуть, і прогнозів інфляції.

ЄЦБ підтвердив у четвер, що припинить реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються в межах програми викупу активів (APP), у липні.

Водночас кошти від погашення бондів у межах іншої програми, PEPP, реінвестуватимуть щонайменше до кінця 2024 року.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для забезпечення повернення інфляції до цільових 2%, наголошується в пресрелізі.

Курс євро до долара піднявся до $1,0879 на підсумках засідання ЄЦБ. До публікації його результатів пара торгувалася на рівні $1,0834.

