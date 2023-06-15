Німеччина взялася за розбудову протиракетного щита

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив у середу, 14 червня, виділення першого траншу в розмірі 560 мільйонів євро на закупівлю системи протиракетної оборони (ПРО) Arrow 3 в Ізраїлю.

Передбачається, що контракт на закупівлю системи ПРО буде укладений з Ізраїлем до кінця нинішнього року, а його загальна вартість становитиме близько чотирьох мільярдів євро.

Крім того, комітет погодив виділення близько 950 мільйонів євро для купівлі шести німецьких зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) IRIS-T SLM.

Очікується, що протиракетний щит у ФРН, який буде створений за аналогією з ізраїльським "Залізним куполом", запрацює до кінця 2025 року.

Можливі ризики

Рахункова палата Німеччини раніше застерігала від можливих ризиків, з якими ФРН зіткнеться під час укладення договору з Ізраїлем. Експерти вказували, що в країні не завершені підготовчі будівельні роботи, необхідні для розміщення комплексу Arrow 3. Зокрема, обране місце розташування системи в Бранденбурзі - досить проблематичне через піщаний ґрунт.

У разі, якщо контракт з Ізраїлем не вдасться укласти з вини Німеччини, їй доведеться виплатити компенсацію в розмірі до 560 мільйонів євро - ця сума збігається з траншем, схваленим комітетом з питань бюджету.