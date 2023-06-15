Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина взялася за розбудову протиракетного щита

 

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив у середу, 14 червня, виділення першого траншу в розмірі 560 мільйонів євро на закупівлю системи протиракетної оборони (ПРО) Arrow 3 в Ізраїлю.

Передбачається, що контракт на закупівлю системи ПРО буде укладений з Ізраїлем до кінця нинішнього року, а його загальна вартість становитиме близько чотирьох мільярдів євро.

Крім того, комітет погодив виділення близько 950 мільйонів євро для купівлі шести німецьких зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) IRIS-T SLM.

Очікується, що протиракетний щит у ФРН, який буде створений за аналогією з ізраїльським "Залізним куполом", запрацює до кінця 2025 року.

Можливі ризики

Рахункова палата Німеччини раніше застерігала від можливих ризиків, з якими ФРН зіткнеться під час укладення договору з Ізраїлем. Експерти вказували, що в країні не завершені підготовчі будівельні роботи, необхідні для розміщення комплексу Arrow 3. Зокрема, обране місце розташування системи в Бранденбурзі - досить проблематичне через піщаний ґрунт.

У разі, якщо контракт з Ізраїлем не вдасться укласти з вини Німеччини, їй доведеться виплатити компенсацію в розмірі до 560 мільйонів євро - ця сума збігається з траншем, схваленим комітетом з питань бюджету.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5069
  0,0348
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8518  0,01 0,02 37,3875  0,01 0,03
EUR 39,8839  0,05 0,14 40,6986  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес