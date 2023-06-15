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Росія ускладнить вихід західних компаній, їм погрожуватимуть націоналізацією – FT
12:00 15.06.2023 |
Російський диктатор Володимир Путін доручив підготувати нові "драконівські" правила, які ще більше ускладнять вихід з Росії західних компаній, пише Financial Times.
Минулого тижня він підписав конфіденційний указ, в якому йдеться фактично про загрозу націоналізації - у вигляді пріоритетного права держави на викуп активів за безцінь і подальшого перепродажу з прибутком.
Документ також встановлює вимогу, що усі приватні покупці західних активів повинні мати російських власників. Крім того, вони будуть зобов'язані вивести 20% компанії на російський фондовий ринок.
Бізнесмени, з якими спілкувалася газета, вважають, що націоналізація західних активів у Росії неминуча. "Це лише питання часу. Державі потрібні будуть гроші", - сказав один із підприємців, який намагається продати свої активи у Росії.
Ймовірно, найбільше постраждає сировинний сектор з експортним потенціалом. Технологічним компаніям, якими "важко керувати", буде простіше.
У квітні 2023 року Росія уже націоналізувала дочірні компанії фінської Fortum і німецької Uniper.
Джерела Financial Times стверджують, що голова центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна вимагає обмежити вихід іноземних компаній за допомогою загрози націоналізації. Вона боїться, що відтік іноземного капіталу послабить рубль та обмежить можливості російських інвесторів.
Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов, навпаки, підтримує вихід західних компаній, тому що бачить у ньому спосіб отримати більше грошей до бюджету.
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