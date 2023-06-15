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АНАЛІТИКА

Концерти Бейонсе вплинули на рівень інфляції у Швеції

 

У травні інфляція у Швеції виявилася вищою за прогнози місцевого центрального банку через концерти співачки Бейонсе. До такого висновку дійшли аналітики банку Danske Bank, пише Bloomberg.

Базова інфляція там становила 8,2% у річному вираженні, хоча центральний банк Швеції прогнозував 8,1%, а опитані агентством експерти - лише 7,8%.

На думку аналітиків Danske Bank, реальний рівень інфляції був вищим за прогнози через світовий тур Бейонсе. Американська співачка двічі виступила на стадіоні Friends Arena у Стокгольмі. Концерти зібрали понад 80 000 глядачів, серед них було багато іноземців. Через це ціни на квитки, проживання в готелях та їжу у ресторанах збільшились.

"Я б не став звинувачувати Бейонсе у високій інфляції, але її концерти та високий попит на те, щоб побачити її у Швеції, очевидно, трохи збільшили її", - сказав у коментарі BBC економіст Danske Bank Майкл Гран.

Danske Bank прогнозує, що у червні інфляція сповільниться, бо виступів Бейонсе у Швеції більше не буде. Однак центральний банк продовжить підвищувати ключову ставку через ослаблення крони.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Швеція
 

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