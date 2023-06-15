Фінансові новини
- |
- 15.06.23
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Концерти Бейонсе вплинули на рівень інфляції у Швеції
09:44 15.06.2023 |
У травні інфляція у Швеції виявилася вищою за прогнози місцевого центрального банку через концерти співачки Бейонсе. До такого висновку дійшли аналітики банку Danske Bank, пише Bloomberg.
Базова інфляція там становила 8,2% у річному вираженні, хоча центральний банк Швеції прогнозував 8,1%, а опитані агентством експерти - лише 7,8%.
На думку аналітиків Danske Bank, реальний рівень інфляції був вищим за прогнози через світовий тур Бейонсе. Американська співачка двічі виступила на стадіоні Friends Arena у Стокгольмі. Концерти зібрали понад 80 000 глядачів, серед них було багато іноземців. Через це ціни на квитки, проживання в готелях та їжу у ресторанах збільшились.
"Я б не став звинувачувати Бейонсе у високій інфляції, але її концерти та високий попит на те, щоб побачити її у Швеції, очевидно, трохи збільшили її", - сказав у коментарі BBC економіст Danske Bank Майкл Гран.
Danske Bank прогнозує, що у червні інфляція сповільниться, бо виступів Бейонсе у Швеції більше не буде. Однак центральний банк продовжить підвищувати ключову ставку через ослаблення крони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ допускає зниження облікової ставки раніше IV кв.-2023
ТОП-НОВИНИ
|Навчання українських пілотів вже почалося: генсек НАТО зробив заяву про F-16
|Податкова вже надала роз'яснення, як бізнес повертатимуть зі спрощеної системи оподаткування
|Віктор Ляшко: «Вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше норми»
|ВАКС засудив суддю Чауса до 10 років позбавлення волі, повідомляє САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лучшие концертные площадки Киева
У РУБРИЦІ
|НАТО розглядає дві моделі гарантій безпеки для України, - президент Чехії
|Німеччина взялася за розбудову протиракетного щита
|Навчання українських пілотів вже почалося: генсек НАТО зробив заяву про F-16
|Швеція поставить в Україну 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської греблі
|«Копнемо глибше» у посиленні ППО. Остін озвучив ключові теми «Рамштайну»
|Росія ускладнить вихід західних компаній, їм погрожуватимуть націоналізацією – FT
Бізнес
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно