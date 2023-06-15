Фінансові новини
- |
- 15.06.23
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Замість російських Су-35. Індонезія придбала 12 винищувачів Mirage
09:18 15.06.2023 |
Індонезія придбала 12 винищувачів Mirage 2000-5, які раніше перебували на озброєнні Катару. Угода оцінена в 792 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві міністерства оборони йдеться, що у січні Індонезія підписала угоду з Excalibur International, підрозділом чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG). Літаки будуть доставлені до Індонезії протягом найближчих 24 місяців.
Повідомляється, що Індонезія закупить дев'ять одномісних і три двомісні літаки. Згідно з сайтом виробника Dassault Aviation, вперше модель була випущена у 1967 році. У Міноборони країни відмовилися повідомляти вік літаків. Згідно з контрактом, у вартість машин входить трирічне сервісне обслуговування та програма навчання пілотів.
"Індонезії потрібні винищувачі, яких можна було б швидко доставити, щоб компенсувати зниження бойової готовності флоту ВПС Індонезії", - заявив представник міністерства оборони Едвін Адріан Суманта.
Країна давно прагне оновити свої ВПС, на озброєнні яких перебувають американські літаки F-16, а також російські Су-27 та Су-30.
Планам із заміни літаків F-5 Tiger на Су-35 завадили санкції США щодо Росії. Раніше Індонезія оголосила про намір купити у Росії 11 літаків Су-35. У лютому країна уклала угоду щодо придбання 42 винищувачів Rafale на суму 8,1 млрд. доларів. Запланована закупівля винищувачів F-15 знаходиться на стадії схвалення уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ допускає зниження облікової ставки раніше IV кв.-2023
ТОП-НОВИНИ
|Навчання українських пілотів вже почалося: генсек НАТО зробив заяву про F-16
|Податкова вже надала роз'яснення, як бізнес повертатимуть зі спрощеної системи оподаткування
|Віктор Ляшко: «Вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше норми»
|ВАКС засудив суддю Чауса до 10 років позбавлення волі, повідомляє САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лучшие концертные площадки Киева
У РУБРИЦІ
|НАТО розглядає дві моделі гарантій безпеки для України, - президент Чехії
|Німеччина взялася за розбудову протиракетного щита
|Навчання українських пілотів вже почалося: генсек НАТО зробив заяву про F-16
|Швеція поставить в Україну 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської греблі
|«Копнемо глибше» у посиленні ППО. Остін озвучив ключові теми «Рамштайну»
|Росія ускладнить вихід західних компаній, їм погрожуватимуть націоналізацією – FT
Бізнес
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно