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АНАЛІТИКА

Замість російських Су-35. Індонезія придбала 12 винищувачів Mirage

 

Індонезія придбала 12 винищувачів Mirage 2000-5, які раніше перебували на озброєнні Катару. Угода оцінена в 792 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві міністерства оборони йдеться, що у січні Індонезія підписала угоду з Excalibur International, підрозділом чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG). Літаки будуть доставлені до Індонезії протягом найближчих 24 місяців.

Повідомляється, що Індонезія закупить дев'ять одномісних і три двомісні літаки. Згідно з сайтом виробника Dassault Aviation, вперше модель була випущена у 1967 році. У Міноборони країни відмовилися повідомляти вік літаків. Згідно з контрактом, у вартість машин входить трирічне сервісне обслуговування та програма навчання пілотів.

"Індонезії потрібні винищувачі, яких можна було б швидко доставити, щоб компенсувати зниження бойової готовності флоту ВПС Індонезії", - заявив представник міністерства оборони Едвін Адріан Суманта.

Країна давно прагне оновити свої ВПС, на озброєнні яких перебувають американські літаки F-16, а також російські Су-27 та Су-30.

Планам із заміни літаків F-5 Tiger на Су-35 завадили санкції США щодо Росії. Раніше Індонезія оголосила про намір купити у Росії 11 літаків Су-35. У лютому країна уклала угоду щодо придбання 42 винищувачів Rafale на суму 8,1 млрд. доларів. Запланована закупівля винищувачів F-15 знаходиться на стадії схвалення уряду.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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