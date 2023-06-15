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Австралія хоче заблокувати будівництво нового посольства РФ
09:15 15.06.2023 |
Уряд Австралії має намір заблокувати будівництво нової будівлі посольства РФ поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.
Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Росія з 2008 року орендує ділянку біля будівлі австралійського парламенту в Канберрі, на ній Москва планувала розмістити нову будівлю посольства.
Албаніз заявив, що після отримання рекомендацій від розвідувальних служб буде ухвалено закони, які блокують будівництво з міркувань національної безпеки.
"Уряд отримав дуже чіткі рекомендації щодо безпеки щодо ризику, який представляє нову російську присутність так близько до будівлі парламенту", - заявив прем'єр-міністр.
За його словами, Австралія не забороняє Росії мати диппредставництва на своїй території, але хоче, щоб нове посольство не було поруч із парламентом.
"Ми не очікуємо, що Росія може говорити про міжнародне право, враховуючи, що вона відкидає його так послідовно і так нахабно своїм вторгненням в Україну", - додав прем'єр.
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