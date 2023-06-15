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Косово закриває в'їзд для авто із сербськими номерами через затримання своїх поліцейських у Сербії
23:50 14.06.2023 |
Уряд частково визнаного Косова в середу тимчасово заборонив в'їзд на територію країни автомобілям із сербськими реєстраційними номерами після того, як Сербія затримала трьох його поліцейських.
Цю інформацію балканській службі "Радіо Свобода" підтвердили в косовському уряді, повідомляє "Європейська правда".
Уряд частково визнаного Косова в середу тимчасово заборонив в'їзд на територію країни автомобілям із сербськими реєстраційними номерами після того, як Сербія затримала трьох його поліцейських.
Цю інформацію балканській службі "Радіо Свобода" підтвердили в косовському уряді, повідомляє "Європейська правда".
Уряд частково визнаного Косова в середу тимчасово заборонив в'їзд на територію країни автомобілям із сербськими реєстраційними номерами після того, як Сербія затримала трьох його поліцейських.
Цю інформацію балканській службі "Радіо Свобода" підтвердили в косовському уряді, повідомляє "Європейська правда".
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