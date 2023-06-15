Косово закриває в'їзд для авто із сербськими номерами через затримання своїх поліцейських у Сербії

Уряд частково визнаного Косова в середу тимчасово заборонив в'їзд на територію країни автомобілям із сербськими реєстраційними номерами після того, як Сербія затримала трьох його поліцейських.

Цю інформацію балканській службі "Радіо Свобода" підтвердили в косовському уряді, повідомляє "Європейська правда".

Уряд частково визнаного Косова в середу тимчасово заборонив в'їзд на територію країни автомобілям із сербськими реєстраційними номерами після того, як Сербія затримала трьох його поліцейських.

Цю інформацію балканській службі "Радіо Свобода" підтвердили в косовському уряді, повідомляє "Європейська правда".

Уряд частково визнаного Косова в середу тимчасово заборонив в'їзд на територію країни автомобілям із сербськими реєстраційними номерами після того, як Сербія затримала трьох його поліцейських.

Цю інформацію балканській службі "Радіо Свобода" підтвердили в косовському уряді, повідомляє "Європейська правда".