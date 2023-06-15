Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США перекидають винищувачі F-22 на Близький Схід через провокації Росії

 

У зоні відповідальності Центрального командування Збройних сил США були розгорнуті винищувачі F-22 Raptor у зв'язку з "дедалі більш небезпечною і непрофесійною" поведінкою російських літаків у регіоні.

Про це йдеться в заяві Центрального командування ЗС США (CENTCOM), яку цитує "Європейська правда".

У зоні відповідальності CENTCOM дислокуватимуться винищувачі 94-ї винищувальної ескадрильї ВПС США з бази Ленглі штату Вірджинія, де інтегруватимуться із військово-повітряними силами антитерористичної коаліції.

"Небезпечна і непрофесійна поведінка російських військових - не те, чого ми очікуємо від професійних військово-повітряних сил. Регулярне порушення ними узгоджених заходів з деконфліктного використання повітряного простору збільшує ризик ескалації або прорахунків", - прокоментував командувач CENTCOM генерал Майкл Курілла.

Як зазначили в Центральному командуванні, швидке розгортання F-22 "є чіткою демонстрацією відданості партнерів, союзників і США довгостроковому миру і стабільності в регіоні".

Ще у квітні Центральне командування США наголошувало, що російські льотчики останнім часом часто вдаються до агресивної поведінки під час зустрічі з американськими військовими літаками у небі над Сирією.

Лише за березень-квітень росіяни порушили так звані протоколи деконфліктингу 85 разів, зокрема наближалися надто близько до баз коаліції, не виходили на зв'язок через лінію запобігання конфліктам, 26 разів пролітали над позиціями США і коаліції у Сирії.

Зараз у Сирії перебувають близько 900 військовослужбовців США у межах кампанії проти терористичної організації "Ісламська держава".
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5069
  0,0348
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8574  0,06 0,16 37,3759  0,07 0,18
EUR 39,8300  0,13 0,32 40,6007  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес