У Казахстані заборонили ввезення авіапального з Росії

Міністерство енергетики Казахстану надіслало листа до національної залізничної компанії «Казахстан темир жоли» (КТЖ) про запровадження заборони на ввезення авіапального з Росії у зв'язку з його надлишком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КазТАГ.

«У зв'язку з надлишком імпорту авіагасу з Російської Федерації для потреб казахстанських аеропортів понад 420 вагонів-цистерн, або 25 тис. тонн, перебувають на залізниці поблизу Алмати, понад 100 вагонів, або 6 тис. тонн, - поблизу Астани. За температури навколишнього середовища вище +20-30 градусів створюється пожежонебезпечна ситуація на залізниці», - заявили в Міненерго Казахстану в середу, 14 червня.

У відомстві додали, що у зв'язку з відсутністю заявок на відвантаження від авіакомпаній та аеропортів є ризик затоварювання та зниження переробки НПЗ Казахстану.

«У цьому зв'язку 8 червня міністерством направлено листа в «КТЖ» щодо запровадження конвенційної заборони на ввезення авіапального з РФ до нормалізації ситуації», - пояснили у Міненерго.

Як повідомляв Укрінформ, банки Вірменії, Казахстану та Гонконгу почали блокувати оплату від російських компаній за процесори, мікросхеми та іншу електроніку, що постачається за «паралельним імпортом».