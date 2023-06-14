Фінансові новини
- |
- 14.06.23
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Казахстані заборонили ввезення авіапального з Росії
18:19 14.06.2023 |
Міністерство енергетики Казахстану надіслало листа до національної залізничної компанії «Казахстан темир жоли» (КТЖ) про запровадження заборони на ввезення авіапального з Росії у зв'язку з його надлишком.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КазТАГ.
«У зв'язку з надлишком імпорту авіагасу з Російської Федерації для потреб казахстанських аеропортів понад 420 вагонів-цистерн, або 25 тис. тонн, перебувають на залізниці поблизу Алмати, понад 100 вагонів, або 6 тис. тонн, - поблизу Астани. За температури навколишнього середовища вище +20-30 градусів створюється пожежонебезпечна ситуація на залізниці», - заявили в Міненерго Казахстану в середу, 14 червня.
У відомстві додали, що у зв'язку з відсутністю заявок на відвантаження від авіакомпаній та аеропортів є ризик затоварювання та зниження переробки НПЗ Казахстану.
«У цьому зв'язку 8 червня міністерством направлено листа в «КТЖ» щодо запровадження конвенційної заборони на ввезення авіапального з РФ до нормалізації ситуації», - пояснили у Міненерго.
Як повідомляв Укрінформ, банки Вірменії, Казахстану та Гонконгу почали блокувати оплату від російських компаній за процесори, мікросхеми та іншу електроніку, що постачається за «паралельним імпортом».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор геноцидом українського народу
|Британія анонсувала нову військову допомогу для України
|США оголосили новий пакет військової допомоги для України
|«Венеційка»: «антиолігархічний закон» не повинен застосовуватися у вигляді, в якому він є зараз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лучшие концертные площадки Киева
У РУБРИЦІ
|У Казахстані заборонили ввезення авіапального з Росії
|«Венеційка» розкритикувала Францію за механізм ухвалення законопроєктів в обхід парламенту
|Столтенберг про навчання українських пілотів: вже є рішення
|Канада відкрила ринок для українського молока та молочних продуктів
|Європарламент схвалив план регулювання штучного інтелекту
|Європарламент затвердив нові правила щодо виробництва та утилізації батарейок
Бізнес
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно
|Президент Південної Кореї заявив про «тотальну війну» у сфері виробництва напівпровідників
|Apple придбала стартап Mira, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo