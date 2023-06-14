Фінансові новини
- |
- 14.06.23
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європарламент схвалив план регулювання штучного інтелекту
16:34 14.06.2023 |
Європейський парламент схвалив у середу, 14 червня, проєкт тексту, який ляже в основу майбутнього закону, що регулюватиме правила в сфері штучного інтелекту (ШІ).
Ініціатива регулювання ШІ виникла у Європейському Союзі ще в 2021 році, але набула більшої актуальності після появи минулого року бота ChatGPT, що продемонстрував нові досягнення та можливі ризики в цій галузі.
Після схвалення плану законодавці розпочнуть переговори з 27 країнами-членами ЄС щодо остаточного варіанту закону. Якщо Брюссель досягне своєї амбітної мети ухвалити його до кінця року, це буде перший у світі закон, що регулює ШІ.
Водночас закон зможе набути чинності не раніше 2026 року, що змусить Євросоюз наполягати на укладенні добровільних тимчасових пактів з технологічними компаніями, пише агентство AFP.
Закон регулюватиме ШІ відповідно до рівня ризику: чим вищий він для прав чи здоров'я людей, тим більше зобов'язань. Список високого ризику включає штучний інтелект в освіті, критичній інфраструктурі, громадському порядку та управлінні міграцією.
Особливі вимоги будуть до генеративних систем, таких як ChatGPT і DALL-E, що здатні створювати текст, зображення, аудіо та медіафайли. Вони муситимуть інформувати користувачів про те, що контент був створений машиною, а не людиною.
Євродепутати називають свій законопроєкт "історичним" і відкидають критику, що він може швидше зашкодити, ніж сприяти інноваціям.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор геноцидом українського народу
|Британія анонсувала нову військову допомогу для України
|США оголосили новий пакет військової допомоги для України
|«Венеційка»: «антиолігархічний закон» не повинен застосовуватися у вигляді, в якому він є зараз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лучшие концертные площадки Киева
У РУБРИЦІ
|У Казахстані заборонили ввезення авіапального з Росії
|«Венеційка» розкритикувала Францію за механізм ухвалення законопроєктів в обхід парламенту
|Столтенберг про навчання українських пілотів: вже є рішення
|Канада відкрила ринок для українського молока та молочних продуктів
|Європарламент схвалив план регулювання штучного інтелекту
|Європарламент затвердив нові правила щодо виробництва та утилізації батарейок
Бізнес
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно
|Президент Південної Кореї заявив про «тотальну війну» у сфері виробництва напівпровідників
|Apple придбала стартап Mira, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo