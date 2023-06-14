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АНАЛІТИКА

Європарламент схвалив план регулювання штучного інтелекту

 

Європейський парламент схвалив у середу, 14 червня, проєкт тексту, який ляже в основу майбутнього закону, що регулюватиме правила в сфері штучного інтелекту (ШІ).

Ініціатива регулювання ШІ виникла у Європейському Союзі ще в 2021 році, але набула більшої актуальності після появи минулого року бота ChatGPT, що продемонстрував нові досягнення та можливі ризики в цій галузі.

Після схвалення плану законодавці розпочнуть переговори з 27 країнами-членами ЄС щодо остаточного варіанту закону. Якщо Брюссель досягне своєї амбітної мети ухвалити його до кінця року, це буде перший у світі закон, що регулює ШІ.

Водночас закон зможе набути чинності не раніше 2026 року, що змусить Євросоюз наполягати на укладенні добровільних тимчасових пактів з технологічними компаніями, пише агентство AFP.

Закон регулюватиме ШІ відповідно до рівня ризику: чим вищий він для прав чи здоров'я людей, тим більше зобов'язань. Список високого ризику включає штучний інтелект в освіті, критичній інфраструктурі, громадському порядку та управлінні міграцією.

Особливі вимоги будуть до генеративних систем, таких як ChatGPT і DALL-E, що здатні створювати текст, зображення, аудіо та медіафайли. Вони муситимуть інформувати користувачів про те, що контент був створений машиною, а не людиною.

Євродепутати називають свій законопроєкт "історичним" і відкидають критику, що він може швидше зашкодити, ніж сприяти інноваціям.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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