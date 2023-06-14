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Німеччина вперше прийняла національну стратегію безпеки
13:49 14.06.2023 |
Німеччина розробила першу національну безпекову стратегію.
У повідомленні уряду від середи, 14 червня, вказується, що концепція передбачає зміцнення безпеки за трьома основними напрямками: обороноздатність, життєздатність та стійкість.
"Головне завдання нашої політики безпеки - гарантувати, щоби ми могли продовжувати жити в нашій країні у мирі та свободі. Для цього ми непохитно віддані НАТО та ЄС і зміцнюємо Бундесвер для виконання його основної місії - оборони країни та альянсу", - наголошується в повідомленні.
У документі проголошується намір довести середній річний рівень видатків на оборону до двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП), а Бундесвер (збройні сили ФРН) називаються основою конвенційних сил оборони в Європі.
Також у концепції йдеться про розширення кібернетичного та космічного потенціалу Німеччини, посилення боротьби проти шпигунства та диверсій, зміцнення європейської технологічної бази безпеки та оборони.
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