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АНАЛІТИКА

Швеція має намір до осені встановити винуватців підриву «Північних потоків»

 
Швеція сподівається встановити, хто стояв за диверсією на газопроводах "Північний потік", до осені поточного року. Підтверджується основна версія, що за вибухом стояли державні структури, а не приватні диверсанти.

Про це заявив прокурор Матс Юнгквіст, який веде шведське розслідування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я сподіваюся, що ми принаймні цієї осені зможемо ухвалити рішення щодо обвинувальних висновків, принаймні такі наші амбіції в нинішніх умовах", - сказав Юнгквіст шведському радіо.

При цьому він висловив упевненість, що згодом з'ясується, хто здійснив диверсію.

У вересні 2022 року внаслідок кількох незрозумілих підводних вибухів стався розрив газопроводу "Північний потік-1" та нещодавно побудованого газопроводу "Північний потік-2".

Вибухи сталися в економічних зонах Швеції та Данії, і обидві країни заявляють, що вибухи були навмисними, хоча вони ще мають встановити, хто несе відповідальність.

У квітні Юнгквіст повідомив, що основним сценарієм підриву російських газопроводів Nord Stream у вересні минулого року є причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише з теорії.

"Я думаю, що цю гіпотезу було підтверджено в ході розслідування", - сказав він шведському радіо.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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