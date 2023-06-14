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Швеція має намір до осені встановити винуватців підриву «Північних потоків»
14:02 14.06.2023 |
Про це заявив прокурор Матс Юнгквіст, який веде шведське розслідування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я сподіваюся, що ми принаймні цієї осені зможемо ухвалити рішення щодо обвинувальних висновків, принаймні такі наші амбіції в нинішніх умовах", - сказав Юнгквіст шведському радіо.
При цьому він висловив упевненість, що згодом з'ясується, хто здійснив диверсію.
У вересні 2022 року внаслідок кількох незрозумілих підводних вибухів стався розрив газопроводу "Північний потік-1" та нещодавно побудованого газопроводу "Північний потік-2".
Вибухи сталися в економічних зонах Швеції та Данії, і обидві країни заявляють, що вибухи були навмисними, хоча вони ще мають встановити, хто несе відповідальність.
У квітні Юнгквіст повідомив, що основним сценарієм підриву російських газопроводів Nord Stream у вересні минулого року є причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише з теорії.
"Я думаю, що цю гіпотезу було підтверджено в ході розслідування", - сказав він шведському радіо.
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