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Сенатор США заблокував продаж систем HIMARS Угорщині через позицію щодо вступу Швеції в НАТО
11:16 14.06.2023 |
Старший республіканець у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш заблокував продаж американської зброї Угорщині на суму 735 мільйонів доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.
Своїми діями сенатор намагається натиснути на Угорщину, яка блокує заявку Швеції на вступ в НАТО.
Ріш хоче змусити Будапешт дати зелене світло розширенню Альянсу напередодні саміту у Вільнюсі.
У своїй заяві для WP сенатор зазначив, що якщо Угорщина хоче отримати пакет озброєння, в який, зокрема входять 24 ракетні системи HIMARS, боєприпаси, технічне обладнання і запчастини, вона повинна схвалити заявку Швеції.
"Вже деякий час я прямо висловлюю угорському уряду своє занепокоєння з приводу його відмови прискорити голосування за вступ Швеції до НАТО. Той факт, що вже червень, а цього досі не зроблено, змусив мене вирішити, що продаж нової американської військової техніки Угорщині буде призупинено", - сказав він.
Усі значні продажі зброї вимагають схвалення голови та провідних членів комітетів у закордонних справах Сенату та Палати представників, перш ніж Держдепартамент публічно повідомить про продаж.
Представник Держдепу відмовився коментувати це питання, заявивши, що відомство не коментує "незавершені угоди з продажу озброєнь".
Туреччина та Угорщина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.
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