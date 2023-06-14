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АНАЛІТИКА

ЄЦБ закликав банки єврозони залишити Росію

 

Європейський центральний банк закликав банки єврозони згорнути всі операції в Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Гадаю, важливо, щоб банки продовжували зосереджуватися на подальшому скороченні своїх ризиків і, в ідеалі, на виході з ринку якомога швидше», - заявив голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа.

Зазначається, що кілька європейських банків, зокрема австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit, все ще заробляють гроші у Росії.

Енріа визнав, що банки більше не надають нових кредитів у Росії і що продати їх важко через тиск з боку Москви.

Водночас, за його словами ЄЦБ чинить сильний тиск на банки, аби вони залишили РФ, оскільки «існує величезний репутаційний ризик, пов'язаний із продовженням роботи в Росії».

Raiffeisen Bank та UniCredit заявили про скорочення свого бізнесу в Росії, однак продовжують відгравати важливу роль у російській економіці, яка бореться з масштабними західними санкціями.

Raiffeisen, найважливіший західний банк у Росії, заявив, що розглядає можливість виділення або продажу.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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