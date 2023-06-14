Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія може придбати в США велику партію дронів, угоду обговорять Байден і Моді

 

Напередодні державного візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона адміністрація президента США Джо Байдена підштовхує Нью-Делі до купівлі американських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами обізнаних чиновників Білого дому, США підштовхують Індію до подолання власної бюрократичної тяганини та просування угоди.

Індія вже давно виявляє інтерес до закупівлі великих безпілотників. Але бюрократичні перешкоди заважають укладенню довгоочікуваної угоди щодо безпілотників SeaGuardian, яка може коштувати від 2 до 3 млрд доларів.

Спочатку Індія мала намір придбати 30 БПЛА, також повідомлялося про 24 та 18 примірників. У Нью-Делі також хочуть, щоб компоненти дронів вироблялися всередині країни, що може ускладнити будь-яку угоду.

Джерела повідомили, що Моді та Байден також обговорять спільне виробництво боєприпасів та бронетранспортерів.

"Це рішення має бути ухвалене урядом Індії. Ми думаємо, що для них було б добре піти на покупку MQ-9. Але ці рішення більшою мірою залежать від Індії, ніж від нас", - сказав високопосадовець адміністрації Байдена.

Радник Байденf з національної безпеки Джейк Салліван прибув у вівторок до Нью-Делі, щоб завершити підготовку до візиту Моді до Вашингтона.

Група чотирьох країн - США, Індія, Австралія та Японія - вже деякий час експлуатують дрони MQ-9B SeaGuardian. В даний час Індія орендує MQ-9B у США в рамках операції зі збору розвідданих.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4721
  0,1151
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8574  0,06 0,16 37,3759  0,07 0,18
EUR 39,8300  0,13 0,32 40,6007  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес