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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Данія планує знову закупити підводні човни для стримування РФ у Балтійському морі
09:09 14.06.2023 |
Данія планує закупити нові підводні човни для зміцнення свого морського потенціалу і стримування експедицій РФ у Балтійському морі.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Breaking Defense.
Як заявив голова комітету з питань зовнішньої політики Данії Майкл Ааструп Єнсен, країна позбулася свого флоту підводних човнів у 2004 році, однак зараз законодавці активно розглядають питання, чи купувати їх знову, чи покладатися на "тісну співпрацю з друзями для забезпечення таких можливостей".
Він зазначив, що питання підводних човнів обговорюється "прямо зараз" як частина широкого політичного аналізу майбутніх оборонних потреб Данії.
"Данія має дуже стратегічне значення, а це означає, що всі кораблі ВМС Росії повинні проходити через наші води, якщо вони виходять із Санкт-Петербурга чи Калінінграда, і тому нам потрібно посилити нашу глибоку оборону, що є для нас абсолютно новим пробудженням", - сказав Ааструп Єнсен.
У 2022 році Данія обіцяла інвестувати 40 мільярдів крон (5,8 мільярда доларів) у нові військово-морські кораблі, які мають бути збудовані упродовж найближчих років.
Крім того, Королівські ВМС Данії найближчим часом оголосять про заміну океанських патрульних кораблів.
Очікується, що рішення буде прийнято найближчим часом в рамках останньої оборонної угоди Данії, яка визначає перелік можливостей, які мають бути придбані протягом десятирічного періоду.
Ааструп Єнсен також додав, що до вторгнення РФ в Україну Данія витрачала на оборону приблизно 1,35% ВВП, але зараз планує довести цей показник до 2%.
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