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АНАЛІТИКА

Данія планує знову закупити підводні човни для стримування РФ у Балтійському морі

 

Данія планує закупити нові підводні човни для зміцнення свого морського потенціалу і стримування експедицій РФ у Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Breaking Defense.

Як заявив голова комітету з питань зовнішньої політики Данії Майкл Ааструп Єнсен, країна позбулася свого флоту підводних човнів у 2004 році, однак зараз законодавці активно розглядають питання, чи купувати їх знову, чи покладатися на "тісну співпрацю з друзями для забезпечення таких можливостей".

Він зазначив, що питання підводних човнів обговорюється "прямо зараз" як частина широкого політичного аналізу майбутніх оборонних потреб Данії.

"Данія має дуже стратегічне значення, а це означає, що всі кораблі ВМС Росії повинні проходити через наші води, якщо вони виходять із Санкт-Петербурга чи Калінінграда, і тому нам потрібно посилити нашу глибоку оборону, що є для нас абсолютно новим пробудженням", - сказав Ааструп Єнсен.

У 2022 році Данія обіцяла інвестувати 40 мільярдів крон (5,8 мільярда доларів) у нові військово-морські кораблі, які мають бути збудовані упродовж найближчих років.

Крім того, Королівські ВМС Данії найближчим часом оголосять про заміну океанських патрульних кораблів.

Очікується, що рішення буде прийнято найближчим часом в рамках останньої оборонної угоди Данії, яка визначає перелік можливостей, які мають бути придбані протягом десятирічного періоду.

Ааструп Єнсен також додав, що до вторгнення РФ в Україну Данія витрачала на оборону приблизно 1,35% ВВП, але зараз планує довести цей показник до 2%.
Ключові теги: Данія, Росія
 

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