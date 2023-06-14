В ООН обговорюють створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтримав пропозицію деяких керівників у галузі штучного інтелекту щодо створення міжнародного органу зі спостереження за ШІ, подібного до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє Reuters.

Технологія генеративного ШІ, яка може створювати прозу з текстових підказок, захопила громадськість після того, як ChatGPT був запущений шість місяців тому, і став додатком, що розвивається найшвидше.

Також ШІ став предметом занепокоєння через його здатність створювати підроблені зображення та іншу дезінформацію.

"Дзвіночки тривоги щодо останньої форми штучного інтелекту - генеративного ШІ - оглушливі. І вони найгучніші від розробників, які його створили. Ми повинні сприймати ці попередження серйозно", - сказав Гутерріш журналістам.

Генсек ООН оголосив про плани розпочати до кінця року роботу над консультативним органом високого рівня з питань штучного інтелекту, який регулярно переглядатиме механізми управління штучним інтелектом і даватиме рекомендації щодо того, як вони можуть узгоджуватися з правами людини, верховенством права та загальним благом.

"Я був би прихильним до ідеї, що ми могли б мати агентство штучного інтелекту... на основі того, чим є сьогодні міжнародне агентство з атомної енергії", - додав Гуттеріш.

За його словами, що така модель може бути "дуже цікавою", але зазначив, що її можуть створити лише країни-члени, а не Секретаріат ООН.