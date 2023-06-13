Єврокомісія може активувати надзвичайну допомогу для фермерів усього ЄС

Наступного тижня Єврокомісія може активувати механізм надання прямої допомоги європейським фермерам, що «постраждали» від надлишкового зернового імпорту з України, для протидії кризі, спровокованій війною РФ, та для реагування на потенційну посуху.

Про це сьогодні у Стокгольмі за підсумками неформальної зустрічі міністрів сільського господарства та рибальства ЄС заявив Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для активації цих виплат є необхідним «зелене світло» від Президента Європейської Комісії. Ми потребуємо певної додаткової інформації від країн-членів. Були якісь проблеми на кордоні між Польщею та Україною, наразі, за моєю інформацією, вони вирішені, і жодних проблем у транзиті товарів між Польщею та Україною не виникає. Нам потрібна інформація від 22 країн-членів з обґрунтуванням їх запитів. Сподіваюся, наступного тижня це рішення буде ухвалене. Головним приводом для використання кризового резерву є те, що ми маємо кризу», - зауважив Єврокомісар.

Він нагадав, що Єврокомісія зробила все необхідне, щоб уможливити використання надзвичайного сільськогосподарського резерву ЄС. Від початку цей фонд становив 450 мільйонів євро на рік, і вже був частково використаний. Перші платежі у 44 мільйони євро були здійснені для Польщі та Італії для реагування на наслідки спалаху «пташиного грипу», ще 56 мільйонів євро спрямовані для Румунії, Болгарії і Польщі в якості першої відповіді ЄК на кризу зернового імпорту з України. Пізніше Єврокомісія запропонувала виплати ще 100 мільйонів євро на допомогу п'яти сусіднім з Україною країн, фермери яких «постраждали» від надлишкового сільськогосподарського імпорту з України.

Виходячи із поточної ситуації, ЄС вирішив збільшити резервний фонд до 530 мільйонів євро на рік та здійснити прямі платежі для фермерів решти 22 країн ЄС, які також відчувають наслідки російської агресії проти України, включаючи зростання цін на енергію, на добрива та збільшення собівартості виробництва, поряд із впливом кліматичних факторів, в очікуванні масштабної посухи вже цього року.

«Нам потрібна певна додаткова інформація від країн-членів. Наразі ми чекаємо на формальне ухвалення цього пакету, але все вже підготовлене для такого рішення. Нам потрібно підтримати наших фермерів, серед іншого, у відповідь на симптоми наближення посухи. Ця допомога буде пропорційно розподілена між країнами-членами», - додав Януш Войцеховський.

Як повідомлялося, 25 травня Рада ЄС схвалила регламент щодо продовження режиму безмитної торгівлі між ЄС та Україною, який продовжує призупинення всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту в ЄС ще на рік, до червня 2024 року. Ці регуляторні правила набули чинності з 6 червня поточного року.

Водночас блокада чорноморських портів Російською Федерацією призвела до різкого збільшення обсягу перевезень українського зерна та інших сільськогосподарських товарів суходолом, через «коридори солідарності» на кордонах з країнами-сусідами, що суттєво вплинуло на внутрішній ринок цих країн та викликало протести з боку місцевих фермерів.

28 квітня Єврокомісія погодила з чотирма країнами-сусідами України - Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною - пакет заходів, який мав виконуватися після того, як згадані країни скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. Цей пакет обмежує імпорт на територію згаданих країн, а також Румунії, чотирьох ключових продуктів з України - пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, хоча зберігає можливість транзиту таких товарів до інших країн ЄС та на світовий ринок.

Ці обмеження були продовжені в рамках вже оновленого режиму безмитної торгівлі між ЄС та Україною, яка передбачає застосування таких запобіжних заходів у виключних обставинах, та діятимуть до 15 вересня 2023 року.