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АНАЛІТИКА

Інфляція в США у травні сповільнилася до мінімальних більш ніж за 2 роки 4%, трохи сильніше прогнозу

 

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в травні зросли на 4% щодо того самого місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни.

Інфляція сповільнилася порівняно з 4,9% у квітні й досягла мінімуму з березня 2021 року.

Опитані Bloomberg аналітики очікували інфляцію на рівні 4,1%.

Ціни на енергоносії минулого місяця скоротилися на 11,7% після зниження на 5,1% у квітні, тоді як ціни на харчові продукти в травні піднялися на 6,7% після підвищення на 7,7% місяцем раніше.

Щодо попереднього місяця індекс CPI у травні збільшився на 0,1% (у квітні зростання становило 0,4%). Консенсус-прогноз аналітиків, складений Trading Economics, передбачав зростання на 0,2%.

Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) сповільнилося до мінімальних за 1,5 року 5,3% у річному вираженні після підйому на 5,5% у квітні і збіглося з очікуваннями ринку. У помісячному обчисленні показник очікувано збільшився на 0,4% після аналогічного зростання місяцем раніше.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із важливих чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції ЦБ становить 2%.

Чергове засідання Федрезерву відбудеться 13-14 червня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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