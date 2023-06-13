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Росію та Китай масово залишають доларові мільйонери — дослідження
15:33 13.06.2023 |
З Росії виїхали 8500 доларових мільйонерів у 2022 році. Про це йдеться у дослідженні Private Wealth Migration Report 2023 британської консалтингової компанії Henley & Partners, яка спеціалізується на послугах міграції капіталу.
Прогнозується, що у 2023 році з Росії виїдуть ще 3000 доларових мільйонерів. Сплеск еміграції багатих росіян спричинений загрозою їхнім капіталам після повномасштабного вторгнення в Україну.
Перше місце у рейтингу з еміграції мільйонерів посідає Китай - минулого року з країни виїхало 10 800 багатих громадян, у 2023 році очікується відтік 13 500 мільйонерів. Автори дослідження зазначають, що для Китаю такий відтік є критичним у міру уповільнення зростання китайської економіки.
В Індії, де еміграція багатих також досить значна (7500 у 2022 році та 6500 у 2023 році) відтік не викликає особливого занепокоєння: у країні кількість нових мільйонерів зростає швидше, ніж кількість багатих емігрантів.
До десятки країн, які втрачають своїх багатих громадян, увійшла лише одна країна із Західної Європи - Велика Британія. Відтік у 2022 році становив 1600 мільйонерів, у 2023 році очікується 3200. Автори дослідження зазначають, що Brexit зробив Велику Британію менш гостинною для заможних людей. Тепер їм важче пересуватися між Великою Британією та країнами ЄС.
Найбільш привабливими гаванями для мільйонерів залишаються Австралія (+3800 у 2022 році та +5200 у 2023 році), ОАЕ (+5200 та +4500 відповідно), та Сінгапур (+2900 та +3200).
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