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АНАЛІТИКА

Китай на бізнес-конференції в Ер-Ріяді підписав з арабськими країнами угод на $10 мільярдів

 

Китай протягом першого дня бізнес-конференції в Ер-Ріяді підписав із країнами-учасницями Ліги арабських держав (ЛАД) 30 інвестиційних угод на суму близько $9,8 мільярда (70 мільярдів юанів).

Про це повідомляє CGTN, передає кореспондент Укрінформ.

Угоди укладено у сферах високих технологій, альтернативної енергетики, сільського господарства, нерухомості, корисних копалин, логістики, автомобілебудування й вагонобудування та охорони здоров'я і туризму.

Найбільших домовленостей китайські підприємці досягли з відомствами й компаніями приймаючої форум Саудівської Аравії.

Так, між Міністерством інвестицій Королівства та Human Horizons, китайським розробником технологій автономного водіння й виробником електромобілів, підписано угоду на суму $5,6 мільярда про створення в Саудівській Аравії спільного підприємства для дослідження, розробки, виробництва та продажу автомобілів на відновлювальних джерелах енергії.

Саудівська сторона та гонконгський розробник мобільних додатків Android Hibobi Technology підписали угоду на $266 мільйонів, яка передбачає розвиток програм і застосунків для туристичної галузі.

Крім того, за сприяння королівського Міністерства інвестицій Саудівська залізнична компанія SABATCO та китайський державний виробника залізничного рухомого складу CRRC уклали угоду вартістю $250 мільйонів щодо виробництва залізничних вагонів і колісних пар у Саудівській Аравії.

Китай останнім часом активно поглиблює політичну, торгово-економічну та інвестиційну співпрацю з державами ЛАД, намагаючись наростити свій вплив у арабському світі.

Як розповів міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд, Китай уже став найбільшим торговим партнером арабських держав. Обсяг торгівлі між двома сторонами досяг $430 мільярдів у 2022 році, що на 31% більше 2021 року.

За його даними, саудівсько-китайська торгівля, яка становить близько 25% загального обсягу товарообігу між Китаєм і арабськими країнами ЛАД, досягла $106,1 мільярда у 2022 році, збільшившись на 30% у порівнянні з роком раніше.

Міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід Аль-Фаліх додав, що прямі іноземні інвестиції Китаю в держави ЛАД зростали на 20% щорічно протягом останнього десятиліття, але все ще є потенціал для їхнього збільшення.

10-та китайсько-арабська бізнес-конференція стартувала в Ер-Ріяді в неділю, 11 червня.

Як повідомляв Укрінформ, китайський експорт до Росії за перших п'ять місяців зріс на 75,6% порівняно з тим же періодом минулого року і сягнув 42,9 млрд дол., тоді як імпорт зріс на 20,4% - до 50,9 млрд дол.
Ключові теги: Китай
 

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