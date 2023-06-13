Ексканцлеру Австрії висунули нові звинувачення у хабарництві

Колишній правий канцлер Австрії Себастьян Курц став об'єктом нової хвилі звинувачень у корупції, пов'язаних з маніпуляціями з державними коштами під час виборів та опитувань громадської думки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Курц, який обіймав посаду канцлера Австрії протягом двох коротких термінів, наразі перебуває під слідством Прокуратури з економічних питань та корупції (WKStA) за звинуваченням у підкупі різних ЗМІ з метою отримання сприятливого висвітлення в обмін на внесення поправок до законів.

Тепер прокуратура звернула увагу на Австрійський інтеграційний фонд (ÖIF), який, як стверджується, розміщував сумнівну рекламу і дозволяв проводити необґрунтовані опитування за рахунок коштів ÖIF з метою просування політичного порядку денного Курца.

Однак учасники опитування знали про його нецільовий характер.

WkStA розслідує діяльність ÖIF щодо продажу нерухомості за заниженою вартістю після критичного звіту Рахункової палати Австрії у 2015 році. Під час розслідування WKStA виявило ці невідповідності.

В ÖIF заявили, що їм нічого не відомо про будь-які розслідування, наголосивши на дотриманні чітких правил підбору персоналу та укладення контрактів. Тим часом прессекретар Курца підкреслив, що це "сфабриковані звинувачення, які не мають під собою жодного підґрунтя".

Курц подав у відставку з посади канцлера після початку розслідування WKStA у жовтні 2021 року. Звинувачення датуються 2016 роком, коли він ще був міністром закордонних справ. За версією обвинувачення, Міністерство фінансів також використовувало податкові гроші для оплати соціологічних опитувань, які сприятливо змальовували Курца.

Це одне з кількох корупційних розслідувань, які вразили Австрію за останні роки, починаючи зі справи "Ібіцагейт", що призвела до краху уряду в 2019 році, коли було опубліковано таємно записане відео, на якому тодішній правий опозиційний політик Гайнц-Крістіан Штрахе (який став віцеканцлером) обговорює корупцію та втручання в роботу ЗМІ.

Як наслідок, Австрія продовжила падіння в Індексі сприйняття корупції Transparency International у 2022 році, випавши з топ-20 найменш корумпованих країн, що стало найгіршим результатом з 2014 року.