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АНАЛІТИКА

Китай розвиває можливість кібератак на інфраструктуру США, - Reuters

 

Китай інвестує у здатність кіберфахівців атакувати критично важливу інфраструктуру США у разі конфлікту цих країн.

Про це заявила директорка Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США Джен Істерлі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, хакери можуть атакувати такі сфери як водопостачання, залізничне сполучення тощо.

"Я думаю, що це реальна загроза, до якої ми маємо бути готові, треба зосередитися та підвищити стійкість до неї", - сказала вона.

Істерлі попередила, що американцям треба бути готовими до ймовірності того, що китайські хакери зможуть обійти їхній захист та завдадуть шкоди інфраструктурі.

"З огляду на величезний характер загрози з боку китайських державних діячів, враховуючи розмір їх можливостей, враховуючи, скільки ресурсів та зусиль вони вкладають у це, нам буде дуже і дуже важко запобігти збоям", - підкреслила вона.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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