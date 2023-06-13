Фінансові новини
- |
- 13.06.23
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кірбі: США озвучили Кубі занепокоєння через розміщення китайської шпигунської бази
10:11 13.06.2023 |
[thumb=left][/thumb]Сполучені Штати Америки повідомили кубинському уряду про своє занепокоєння тим, що Куба проводить китайські шпигунські операції на своїй території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами офіційного представника Білого дому Джона Кірбі, двосторонні відносини з Китаєм нині були напруженими, але президент Штатів Джо Байден "повний рішучості тримати лінії зв'язку відкритими".
На брифінгу в Білому домі він також заявив, що не очікує, що нещодавні повідомлення про китайську шпигунську базу на Кубі вплинуть на запланований візит держсекретаря Ентоні Блінкена до КНР наприкінці цього тижня.
"Ми розуміємо, що двосторонні відносини з Китаєм зараз напружені, і нічого не змінилося у тому, що президент хоче зберегти відкритими лінії зв'язку з КНР", - сказав Кірбі журналістам.
Китайська розвідувальна база на Кубі
Минулого тижня The Wall Street Journal процитувала офіційних осіб США про те, що Китай проводить нову шпигунську діяльність на Кубі.
Між тим, речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Міноборони США нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення такої таємної бази на Кубі.
Пекін у понеділок виступив із заявою, в якій заперечував, що використовує Кубу як шпигунську базу.
Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, зусилля Китаю на Кубі були частиною глобального прагнення Пекіна розширити свою присутність за кордоном, але дії США з моменту приходу Байдена до влади у січні 2021 року "уповільнили ці зусилля".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
|Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
|Аудиторська служба: «Міноборони дійсно купляло яйця по 17 гривень за штуку, 170 гривень за десяток»
|Виробник Patriot пообіцяв передачу Україні додаткових систем
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ексканцлеру Австрії висунули нові звинувачення у хабарництві
|ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
|7 країн ЄС - за відмову від одностайності в ухваленні ключових рішень зовнішньої політики
|Китай розвиває можливість кібератак на інфраструктуру США, - Reuters
|Кірбі: США озвучили Кубі занепокоєння через розміщення китайської шпигунської бази
|Блінкен: приватні китайські компанії постачають Росії технології подвійного призначення
Бізнес
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно
|Президент Південної Кореї заявив про «тотальну війну» у сфері виробництва напівпровідників
|Apple придбала стартап Mira, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo
|У ЄС пропонують маркувати контент, створений штучним інтелектом
|Франція будує завод з виробництва чипів за $8 млрд заради «промислової незалежності»
|Японія інвестує у водень більше $100 мільярдів протягом 15 років
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях