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Блінкен: приватні китайські компанії постачають Росії технології подвійного призначення
10:07 13.06.2023 |
Приватні китайські компанії займаються наданням Росії технологій подвійного призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.
США раніше висловлювали Китаю побоювання з приводу можливого відправлення Росії озброєнь, які потім можуть використовуватися для ведення війни проти України.
"Ми не бачили, щоб ця лінія була перетнута", - сказав держсекретар.
За його словами, у США є побоювання з приводу приватних компаній Китаю, що займаються наданням Росії технологій, зокрема технологій подвійного призначення.
"Це те, що є проблемою. Ми порушували це питання в минулому", - додав Блінкен.
Також він заявив, що США та інші партнери приділяють велику увагу спробам зірвати зусилля з постачання безпілотників з Ірану в Росію.
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