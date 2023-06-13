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АНАЛІТИКА

Байден продовжив на рік санкційний режим щодо Білорусі

 

Президент США Джо Байден продовжив іще на один рік дію санкційного режиму щодо влади Білорусі, повідомляє Білий дім.

"Дії та політика деяких членів керівництва Білорусі та інших осіб... продовжують становити незвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США", - йдеться в повідомленні Байдена на сайті Білого дому.

"З цієї причини надзвичайний стан у країні, оголошений в указі 13405, дії якого було розширено в указі 14038, має діяти і після 16 червня 2023 року... Я продовжую на один рік режим надзвичайного стану", - зазначається в повідомленні.

Американські санкції проти Білорусі спочатку запровадив президент Джордж Буш-молодший у 2006 році.

У посланні, надісланому Конгресу США 16 червня 2006 року, Буш розпорядився заморозити фінансові рахунки президента Білорусі Олександра Лукашенка і дев'яти інших високопоставлених білоруських чиновників, а також заборонив американським громадянам здійснювати з ними будь-які угоди. Приводом для запровадження санкцій стали президентські вибори в Білорусії, які в США і ЄС визнали недемократичними.

Пізніше, у 2007-2008 роках, Вашингтон запровадив обмежувальні заходи економічного характеру щодо концерну "Белнефтехим". У жовтні 2015 року Мінфін США призупинив санкції щодо концерну "Белнефтехим" і восьми пов'язаних із ним підприємств нафтохімічної галузі.

У жовтні 2019 року США продовжили режим зупинення санкцій щодо білоруських підприємств нафтохімічної галузі на півтора року. Рішення діяло до 26 квітня 2021 року.

11 червня 2020 року президент США Дональд Трамп, який обіймав на той момент посаду президента США, продовжив іще на один на рік дію санкцій щодо низки білоруських чиновників.

У 2021 Байден підписав указ про розширення режиму НС щодо Білорусі, й у 2022 році він продовжив санкційний режим.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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