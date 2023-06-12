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Іран проводить зі США переговори про скасування санкцій, про нову угоду щодо іранського атома не йдеться - МЗС
23:02 12.06.2023 |
Іран і США проводять в Омані переговори на тему скасування санкцій проти Тегерана, заявив у понеділок представник іранського МЗС Насер Канаані.
"На прохання прокоментувати повідомлення про консультації Ірану і США в Омані Канаані сказав, що Тегеран вітає посередництво Султанату Оману з метою надати імпульсу переговорам щодо скасування санкцій", - передає агентство "Таснім".
Він зазначив, що за сприяння Оману Іран і США вже здійснили обмін думками, і діалог триває. Водночас Канаані спростував припущення, ніби мета переговорів - укласти нову проміжну угоду щодо іранської ядерної програми. Представник МЗС наголосив, що Тегеран має намір проводити консультації лише про Спільний всеосяжний план дій (СВПД).
"Решту ми розцінюємо як спекуляції ЗМІ. Ми не підтверджуємо інформацію про переговори щодо проміжної угоди", - пояснив він.
Спільний всеосяжний план дій 2015 року уклала "шістка" міжнародних посередників (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іран, він передбачав зняття з останнього санкцій в обмін на обмеження Тегераном ядерної програми. У травні 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп вийшов із СВПД і відновив односторонні антиіранські санкції. У відповідь Тегеран почав поетапно скорочувати свої зобов'язання щодо обмеження ядерної програми в рамках угоди.
Нинішній президент США Джо Байден заявив про готовність за певних умов повернутися в ядерну угоду.
У Відні за посередництва Великої Британії, Німеччини, Китаю, Франції, Росії та ЄС відбулося кілька раундів непрямих переговорів між Іраном і США про умови відновлення СВПД. Однак незабаром на переговорах було взято паузу, яка триває досі.
На початку червня в Тегерані заявили, що Іран не підпише угоду про перезапуск СВПД щодо іранської ядерної програми, доки не вирішить усі суперечливі питання з МАГАТЕ.
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