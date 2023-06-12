У Нідерландах безкоштовно роздають сонцезахисний крем: профілактика раку шкіри

Влада Нідерландів цього літа встановить сотні дозаторів із сонцезахисним кремом, яким зможуть скористатись усі охочі, на пляжах, а також біля спортивних і навчальних закладів у межах кампанії з попередження раку шкіри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Кампанія стартувала протягом вихідних під час фестивалю в місті Бреда. Сонцезахисний крем можна взяти в дозаторах, які встановили для дезінфекційного розчину під час пандемії коронавірусу.

Ідея роздавати сонцезахисний крем виникла ще минулого року в лікарні VieCuri у місті Венло-Венрей, розташованої неподалік від кордону Нідерландів і Бельгії.

У співпраці з місцевим бізнесом лікарня забезпечила сонцезахисними засобами 120 початкових шкіл у провінції Лімбург на південному заході країни. Після цього її почали переймати й інші заклади.

Рак шкіри - найпоширеніша форма раку. Зростання кількості випадків раку шкіри за останні кілька років зростало рекордними темпами. Приміром, у сусідній Німеччині, за офіційними даними, у 2021 році кількість смертей від раку шкіри зросла на 55% у порівнянні з 2001-м.

Сонцезахисний крем, як довели дослідження, є найкращим захистом від раку шкіри, тож влада Нідерландів прагне привчити дітей регулярно його наносити, аби убезпечуватись від небезпечної хвороби.

За словами експертів, за рахунок зниження рівня захворюваності на рак шкіри можна було б досягти значної економії коштів на охорону здоров'я. Особливо важливо це з огляду на поступове зростання температури в Європі на тлі зміни клімату.